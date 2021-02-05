DSİ Kırklareli için taşkın uyarısı yaptı

AA

Devlet Su İşleri (DSİ) Kırklareli'nde vatandaşları taşkın riskine karşı uyardı.

DSİ 112. Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Üsküp ile Evciler göletlerinin rezervuarının son yağışlarla tam kapasiteyle dolduğu belirtildi.

Göletlerin dip savak vanalarının emniyeti sağlayacak şekilde açıldığı bildirilen açıklamada, "Bu tarihten itibaren gelebilecek akışlar dolu savaktan kontrolümüz dışında geçeceğinden her türlü taşkın riski göz önünde bulundurularak, vatandaşların can ve mal kaybına uğramaması için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir." bilgisi verildi.