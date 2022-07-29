DSİ BEKÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Devlet Su İşleri DSİ çarşı ve mahalle bekçiliği bünyesinde görevlendirilmek için başvuruda bulunan adaylar, İŞKUR tarafından Genel Müdürlüğe bildirilecek. İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin geçici 9 uncu maddesi hükmüne göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayının dört katı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın doğrudan noter kurası ile belirlenecek.

DSİ bekçi alımı kura çekimi; 09 Ağustos 2022 tarihinde saat 10:00 da Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda yapılacak.

Kura çekimi sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (www.dsi.gov.tr) ilan edilecek.