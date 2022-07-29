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DSİ KPSS şartsız bekçi alımı yapıyor! 2022 Bekçi alımı şartları neler, başvurular nereden ve nasıl yapılır?

Devlet Su İşleri Müdürlüğü, taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere bekçi alımı yapacağını duyurmuştu. Resmi Gazete'de yer alan ilana göre Bekçi alımı başvuru şartları arasında KPSS koşulu bulunmuyor. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, DSİ bekçi alımı başvuru ekranı üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte, 2022 DSİ bekçi alımı şartları ve başvuru ekranı...

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  • DSİ KPSS şartsız bekçi alımı yapıyor! 2022 Bekçi alımı şartları neler? Bekçi alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

    Bekçi alımı başvuru ekranı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında görev almak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan ilan ile DSi bünyesi çarşı ve mahalle bekçiliği kadrosuna 50 kişi alınacağı açıklandı. 25 Temmuz Pazartesi günü başlayan  Devlet Su İşleri DSİ başvruları 29 Temmuz tarihinde sona eriyor. DSİ bekçi alımı başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvuru işlemlerini İŞKUR üzerinden gerçekleştirebilecek. İşte, 2022 DSİ bekçi alımı başvuru ekranı...
  • DSİ KPSS şartsız bekçi alımı yapıyor! 2022 Bekçi alımı şartları neler? Bekçi alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

    DSİ BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    DSİ  bekçi alımı 25 - 29 Temmuz 2022 tarihleri arasında alınacak. 

    İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son başvuru tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.
  • DSİ KPSS şartsız bekçi alımı yapıyor! 2022 Bekçi alımı şartları neler? Bekçi alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

    İlan edilen kadrolara başvuran adaylar, İŞKUR tarafından Genel Müdürlüğümüze bildirilecektir. İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin geçici 9 uncu maddesi hükmüne göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayının dört katı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın doğrudan noter kurası ile belirlenecektir.

    Noter huzurundaki kura çekimi; 09.08.2022 tarihinde saat 10:00 da Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda yapılacaktır.

    2022 DSİ BEKÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.
  • DSİ KPSS şartsız bekçi alımı yapıyor! 2022 Bekçi alımı şartları neler? Bekçi alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

    DSİ BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları ve belgelendirmeleri gerekmektedir;

    2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.

    Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  • DSİ KPSS şartsız bekçi alımı yapıyor! 2022 Bekçi alımı şartları neler? Bekçi alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

    18 yaşını tamamlamış olmak. 

    İlan tarihi olan 25/07/2022 tarihi itibariyle en fazla 40 yaşında olmak. (25/07/1982 tarihinden sonra doğmuş olmak)

    Son başvuru tarihi itibariyle en az lise ve dengi okul mezuniyet belgesine sahip olmak.

    Askerlik ile ilişiğinin olmadığını belgelendirmek.

     5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Gereğince geçerliliği devam eden Silahlı Özel Güvenlik belgesi ve kartına sahip olmak.

    Güvenlik Görevlisi olarak çalışmasına engel olacak aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığı diğer ifade ile hastalığının/engel durumunun bulunmadığı, arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporuna sahip olmak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).

    Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporuna sahip olmak.

    İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

    7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atamaya engeli bulunmamak.

    Atamaya engel adli sicil kaydı bulunmamak.

    Adaylar, göreve başladıktan sonra  3 (üç) yıl nakil talebinde bulunamayacaklardır.

    Güvenlik görevlileri (silahlı) olarak istihdam edileceğinden, yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak, 5188 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (1), (2) ve (3) alt bendindeki şartlar ile (f), (g) ve (h) bendindeki şartları taşıyor olmak. diğer bir ifadeyle Silahlı Özel Güvenlik belgesi ve kartına sahip olmak

    DSİ BEKÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI
  • DSİ KPSS şartsız bekçi alımı yapıyor! 2022 Bekçi alımı şartları neler? Bekçi alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

    DSİ BEKÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    Devlet Su İşleri DSİ çarşı ve mahalle bekçiliği bünyesinde görevlendirilmek için başvuruda bulunan adaylar, İŞKUR tarafından Genel Müdürlüğe bildirilecek. İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin geçici 9 uncu maddesi hükmüne göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayının dört katı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın doğrudan noter kurası ile belirlenecek.

    DSİ bekçi alımı kura çekimi; 09 Ağustos 2022 tarihinde saat 10:00 da Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda yapılacak.

    Kura çekimi sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (www.dsi.gov.tr) ilan edilecek.
  • DSİ KPSS şartsız bekçi alımı yapıyor! 2022 Bekçi alımı şartları neler? Bekçi alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

    DSİ HANGİ İLLERDE BEKÇİ ALIMI YAPACAK?

    BURSA 1.BÖLGE MÜD.: (BURSA) 9

    İZMİR 2.BÖLGE MÜD.: (İZMİR) 1

    ESKİŞEHİR 3.BÖLGE MÜD.: (ESKİŞEHİR) 2

    KONYA 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ: (KONYA 4, KARAMAN 1, AKSARAY 1, NİĞDE 2)

    ANKARA 5.BÖLGE MÜD.: (BOLU) 1

    ADANA 6.BÖLGE MÜD.: (ADANA 1, OSMANİYE 1)

    DİYARBAKIR 10.BÖLGE MÜD.: (DİYARBAKIR) 9

    KAYSERİ 12.BÖLGE MÜD.: (YOZGAT) 1

    ANTALYA 13.BÖLGE MÜD.: (ANTALYA) 1

    İSTANBUL 14.BÖLGE MÜD.: (İSTANBUL) 6

    ILISU PROJESİ MARDİN 16.BÖLGE MÜD.: (MARDİN) 1

    VAN 17.BÖLGE MÜD.: (VAN) 2

    KAHRAMANMARAŞ 20.BÖLGE MÜD.: (KAHRAMANMARAŞ 1, GAZİANTEP 1)

    TRABZON 22.BÖLGE MÜD.: (TRABZON 3, GİRESUN 1, GÜMÜŞHANE 1)

    TOPLAM: 50

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