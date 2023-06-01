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DSİ kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor! İşte 2023 DSİ işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı

DSİ kura sonuçları için gözler Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nden gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Başvuruların İŞKUR üzerinden 16 Mayıs'a kadar alınmasının ardından DSİ kura sonucu sorgulama ekranı araştırmaları hız kazandı. Devlet Su İşleri bünyesinde görev almak için başvuruda bulunan binlerce adayın asil ve yedek nihai isim listesi DSİ kura çekimi sonuçlarının yayınlanmasının ardından netleşecek. İşte 2023 DSİ kura sonuçları sorgulama ekranı...

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  • DSİ KURA SONUCU SORGULAMA 2023 | DSİ işçi alımı sonucu ekranı ile kura çekimi ne zaman ve saat kaçta yapılacak?

    DSİ işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde görev almak isteyen adayların gündeminde yer alıyor. DSİ, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 819 sürekli işçi alımı yapacağını açıklamıştı. 16 Mayıs Salı günü sona eren başvuru sürecinin ardından DSİ kura çekimi 1 Haziran'da gerçekleştiriliyor. DSİ kura sonuçları sorgulamaları www.dsi.gov.tr adresi üzerinden yapılıyor. İşte 2023 DSİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile asil ve yedek nihai isim listesi…
  • DSİ KURA SONUCU SORGULAMA 2023 | DSİ işçi alımı sonucu ekranı ile kura çekimi ne zaman ve saat kaçta yapılacak?

    DSİ İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    DSİ 819 işçi alımı için başvuruların ardından yazılı, sözlü ve uygulamalı sınava katılım gösterecek adaylar kura çekimi ile belirlenecek. Buna göre DSİ işçi alımı kura çekimi 1 Haziran tarihinde yapılacak.

    Sınavlara iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday çağrılacak.
  • DSİ KURA SONUCU SORGULAMA 2023 | DSİ işçi alımı sonucu ekranı ile kura çekimi ne zaman ve saat kaçta yapılacak?

    DSİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

    DSİ kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı için aşağıdaki linke tıklayarak asil ve yedek isim listesine ulaşabilirsiniz.

     

    DSİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.
  • DSİ KURA SONUCU SORGULAMA 2023 | DSİ işçi alımı sonucu ekranı ile kura çekimi ne zaman ve saat kaçta yapılacak?

    SINAV HAKKINDA

    Yapılacak sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek olup başarı puanı altmış (60) olarak belirlenmiştir. Altmış (60) puanın altındakiler dikkate alınmayacaktır.

    Sınavı asil olarak kazanan adayların arşiv araştırması yapıldıktan sonra atamaları gerçekleştirilecektir.
  • DSİ KURA SONUCU SORGULAMA 2023 | DSİ işçi alımı sonucu ekranı ile kura çekimi ne zaman ve saat kaçta yapılacak?

    SINAV DEĞERLENDİRME VE BAŞARI PUANI

    İşçi alımında yapılacak sınav; yazılı-sözlü-uygulama yöntemleri kullanılarak, meslekî bilgi ve becerilere ilişkin konulardan yapılacak.

    Yapılacak sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek olup başarı puanı altmış (60) olarak belirlendi. Altmış (60) puanın altındakiler dikkate alınmayacaktır.
  • DSİ KURA SONUCU SORGULAMA 2023 | DSİ işçi alımı sonucu ekranı ile kura çekimi ne zaman ve saat kaçta yapılacak?

    İşe alınacak işçiler dört aylık deneme süresine tabi tutulacak. Deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş akdi feshedilecek.

    Deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki adaydan başlanarak aranan şartlara haiz olanların ataması yapılacak.

    Kuruma ataması yapılan personel 3 yıl süreyle nakil talebinde bulunmayacak.
  • DSİ KURA SONUCU SORGULAMA 2023 | DSİ işçi alımı sonucu ekranı ile kura çekimi ne zaman ve saat kaçta yapılacak?

    Kura yeri ve saatine ilişkin bilgiler, alımı yapacak DSİ bölge müdürlüğünün internet sitesinden duyurulacak. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı bildirim (tebligat) yapılmayacak.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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