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DSİ personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 DSİ işçi alımı sonucu...

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) personel alımı sonuçları ile ilgili son durum bir kez daha günün hakkında en çok arama yapılan konularından biri durumunda bulunuyor. 11-23 Ocak tarihleri arasında başvurularını gerçekleştiren binlerce aday; DSİ personel alımı sonucu açıklandı mı sorusunun cevabını merak ediyor. İşte, detaylar...

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  • DSİ personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? 2023 DSİ işçi alımı sonucu...

    Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) bünyesine 1273 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurmuştu. Söz konusu duruma dair artık gözler sonuçlarına açıklanacağı tarihe çevrildi. İşte, DSİ personel alımı sonucu ile ilgili detaylar...
  • DSİ personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? 2023 DSİ işçi alımı sonucu...

    DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?

    Bakan Kirişçi tarafından sosyal medyada yapılan açıklama sonrasında 1273 personel alımına ilişkin tarih netleşmişti. Buna göre; Başvurular "Kariyer Kapısı" internet adresi üzerinden 11.01.2023 - 23.01.2023 tarihleri arasında alındı ve başvurular sona erdi.

    DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ
  • DSİ personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? 2023 DSİ işçi alımı sonucu...

    DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Belirlenen asil ve yedek adaylara ait isim listesi ile asil adayların işe başlamaları için gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasında www.dsi.gov.tr son başvuru tarihini takip eden on beş (15) gün içinde yayımlanacak olup, sonuç ilanları tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

    Başvuruların 23 Ocak'ta sona ermesi nedeniyle en geç 7 Şubat gününe kadar sonuçların yayınlanması bekleniyor.
  • DSİ personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? 2023 DSİ işçi alımı sonucu...

    ALIM YAPILACAK BRANŞ VE KADROLAR ŞU ŞEKİLDE;

    Söz konusu personelin 296'sı inşaat mühendisi, 222'si destek personeli, 221'i büro personeli, 104'ü makine mühendisi, 89'u harita mühendisi, 79'u ziraat mühendisi, 74'ü jeoloji mühendisi, 33'ü meteoroloji mühendisi, 30'u koruma ve güvenlik görevlisi, 19'u çevre mühendisi, 
  • DSİ personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? 2023 DSİ işçi alımı sonucu...

    19'u elektrik mühendisi, 15'i maden mühendisi, 15'i orman mühendisi, 14'ü elektrik-elektronik mühendisi, 11'i jeofizik mühendisi, 11'i bilgisayar mühendisi, 10'u biyosistem mühendisi, 8'i kimya mühendisi ve 3'ü metalurji mühendisi olarak istihdam edilecek.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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