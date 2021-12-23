DSÖ: 2021'den ders alınmalı 0:00 / 0:00

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Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde yılın son basın toplantısını gerçekleştirdi.

Video konferans yöntemiyle düzenlen toplantıda Ghebreyesus, "2021, 3,5 milyon insanın Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği yıl oldu. Bu, 2020'deki HIV/AIDS, sıtma ve tüberkülozdan ölenlerin toplam sayısından fazla" ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, dünyanın salgında bu yıl yaşadığı deneyimden ders alması gerektiğini vurgulayarak şöyle konuştu: "2021 birçoğumuz için sancılı bir yıl oldu. Ama (2022'nin) boşa harcanan bir yıl olmasına izin veremeyiz. Yeni bir yıla yaklaşırken, hepimiz bu yılın bize öğrettiği acı verici dersleri öğrenmek zorundayız. 2022, Covid-19 salgınının sonu olmalı. Ama aynı zamanda başka bir şeyin, yeni bir dayanışma çağının da başlangıcı olmalı. 2021'i hüzünle geride bırakırken 2022'ye umutla bakmalıyız."

DSÖ üyesi 194 ülkenin sadece yarısının 2021 yıl sonuna kadar nüfuslarının yüzde 40'ını aşılama hedefine ulaşabildiğine dikkati çeken Ghebreyesus, aşı adaletsizliğinin giderilmesi çağrısını yineledi.

Ghebreyesus, bugün, Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) vasıtasıyla ihtiyaç sahibi ülkelere 800 milyonuncu aşı dozunun sevkiyatının yapıldığını, bu dozların yarısının son üç ayda gönderildiğini kaydetti.

OMICRON VARYANTI AÇIKLAMASI

DSÖ'nün Covid-19'a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove ise Omicron'a ilişkin sorular üzerine bu varyantın Delta'dan daha şiddetli olup olmadığını söylemek için henüz yeterli veriye sahip olmadıklarını söyledi.

Kerkhove, bununla birlikte Omicron varyantı taşıyanların hastaneye yatış oranlarının daha düşük olduğunu gösteren bazı verilerinin olduğunu belirtti.