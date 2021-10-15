DSÖ açıkladı! Yılda 5 milyon ölüm böyle engellenebilir - Haberler

DSÖ açıkladı! Yılda 5 milyon ölüm böyle engellenebilir 0:00 / 0:00

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Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan yazılı açıklamada, dünya nüfusunun fiziksel aktivitelere katılım oranındaki yetersizlik değerlendirildi.

COVID-19 SALGINI İNSANLARI DAHA HAREKETSİZ HALE GETİRDİ

Açıklamada, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının insanları daha hareketsiz hale getirdiği anımsatılarak, "İnsanlara daha aktif ve sağlıklı bir hayat yaşamaları için daha iyi imkanlar sunmamız gerekiyor" ifadesi kullanıldı.

DSÖ, dünya genelinde sağlık, spor, eğitim ve ulaşım sektörlerindeki karar vericilere, insanların fiziksel hareketini artırmak için daha fazla hizmet sunma çağrısında bulundu.

YILDA 5 MİLYON ÖLÜM ENGELLENEBİLİR

Açıklamada, dünya nüfusunun daha aktif ve hareketli bir hayat yaşaması durumunda yılda 5 milyona kadar ölümün engellenebileceğinin altı çizilerek, "Birçok insan, güvenli şekilde yürüyüp, koşup, bisiklet sürebileceği veya diğer faaliyetlerde bulunabileceği alanlara ulaşamamaktadır." değerlendirmesi yapıldı.