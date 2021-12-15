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DSÖ: Covid-19 aşılarının ağır hastalık ve ölüme karşı etkisinde küçük bir düşüş var

Dünya Sağlık Örgütü, gelişen kanıtların, yeni tip koronavirüs aşılarının ağır hastalık ve ölüme karşı etkinliğinde küçük bir düşüş, hafif (orta dereceli) hastalık veya bulaşmayı önlemede ise bir düşüş gösterdiğini ortaya koyduğunu bildirdi

DSÖ: Aşıların etkisinde küçük bir düşüş var
DSÖ: Covid-19 aşılarının ağır hastalık ve ölüme karşı etkisinde küçük bir düşüş var
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AA

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde düzenlediği basın toplantısında, "Şu anda 77 ülke omicron vakaları bildirdi ve gerçek şu ki henüz tespit edilmemiş olsa bile omicron muhtemelen çoğu ülkede bulunuyor." dedi.

"Omicron, daha önce hiçbir varyantta görmediğimiz bir oranda yayılıyor." diyen Ghebreyesus, insanların Omicron'u "hafif (varyant)" olarak görmesinden endişe duyduklarını vurguladı.

Ghebreyesus, Covid-19'un omicron varyantının hafife alınamayacağını belirterek, "Omicron daha az ciddi hastalığa neden olsa dahi, çok sayıda vaka, hazırlıksız sağlık sistemlerini bir kez daha bunaltabilir." uyarısını yaptı.

"AŞILAR TEK BAŞINA HİÇBİR ÜLKEYİ BU KRİZDEN KURTARAMAZ"

Ülkeleri halihazırda etkin olan önlemlerle Omicron'un yayılmasını engellemeye çağıran Ghebreyesus, "Çok net olmalıyım; aşılar tek başına hiçbir ülkeyi bu krizden kurtaramaz." ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, maske takılması, sosyal mesafe, havalandırma ve el hijyeni gibi bilindik önlemlerin alınmaya devam edilmesi çağrısında bulundu.

Kovid-19 aşılarının etkinliğine de değinen Ghebreyesus, "Bu arada gelişen kanıtlar, aşıların ağır hastalık ve ölüme karşı etkililiğinde küçük bir düşüş, hafif (orta dereceli) hastalık veya bulaşmayı önlemede ise bir düşüş gösterdiğini ortaya koydu." dedi.

Ghebreyesus, omicron varyantının ortaya çıkışıyla bazı ülkelerin tüm yetişkin nüfusları için hatırlatma dozuna başlamasını eleştirdi.

Hatırlatma dozunun bu varyanta karşı etkinliği konusunda kanıt olmadığının altını çizen Ghebreyesus, bu tür programların aşı eşitsizliğini artırmasından endişe duyduklarını ifade etti.

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