Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Tüm Haberler
        Haberler Sağlık DSÖ Avrupa Direktöründen Bakan Koca’ya teşekkür

        DSÖ Avrupa Direktörü Kluge'den Bakan Koca’ya teşekkür

        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge, bugün Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'ya kritik zamanda Gazze'ye yönelik sağlık yardımları için teşekkür etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 16:47 Güncelleme: 18.10.2023 - 16:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        DSÖ Avrupa Direktörü Kluge'den Bakan Koca'ya teşekkür
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, bugün Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın Gazze'ye sağlık hizmetleri sağlamak üzere harekete geçtiğini ve bu konuda uluslararası sağlık kuruluşları ile görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.

        Bakan Koca açıklamasında, “Türkiye olarak bölgeye bir Gemi Hastane göndermeye ya da Gazze'de veya Refah Sınır Kapısı'na yakın noktalarda Sahra Hastaneleri kurmaya, onlar aracılığıyla Filistinli kardeşlerimize sağlık hizmeti sunmaya ve bu hizmeti yürütmeye hazırız” ifadelerini kullandı.

        DSÖ Avrupa Direktörü Kluge ise Bakan Koca’nın mesajına “Dr. Fahrettin Koca'ya ve Türkiye Sağlık Bakanlığı'na bu kritik dönemdeki ortaklıkları için içten teşekkürlerimizi sunarız. DSÖ ve insani yardım ortakları, güvenli erişimin hayati önem taşıdığı ihtiyaç sahibi tesislere ve hastalara gerekli tıbbi ve diğer malzemeleri ulaştırmak için çalışmaktadır” ifadeleriyle yanıt verdi.

        Türkiye Gazze'ye sağlık hizmeti için harekete geçti
        Türkiye Gazze'ye sağlık hizmeti için harekete geçti
        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bakan Fidan'dan garantörlük açıklaması
        Bakan Fidan'dan garantörlük açıklaması
        Gazze için 3 günlük yas ilan edilecek
        Gazze için 3 günlük yas ilan edilecek
        Biden'dan Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama
        Biden'dan Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama
        Netanyahu Biden'ı sarılarak karşıladı
        Netanyahu Biden'ı sarılarak karşıladı
        Hastane saldırısından 20 saat önce...
        Hastane saldırısından 20 saat önce...
        İsrail SpaceX ile görüşüyor
        İsrail SpaceX ile görüşüyor
        İsrail Gazze'de hastane vurdu!
        İsrail Gazze'de hastane vurdu!
        Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu o bakıcıyı buldu
        Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu o bakıcıyı buldu
        Bahis soruşturmasında flaş itiraflar!
        Bahis soruşturmasında flaş itiraflar!
        Ünlülerden hastane saldırısına tepki
        Ünlülerden hastane saldırısına tepki
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlık harekete geçmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlık harekete geçmeli
        Ayda 10'ar bin lira gönderdi
        Ayda 10'ar bin lira gönderdi
        Borsaya büyüğün de büyüğü geliyor
        Borsaya büyüğün de büyüğü geliyor
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        Galatasaray karanlıktan elmas çıkardı
        Galatasaray karanlıktan elmas çıkardı
        2 kişi gözaltında! Ameliyat sonrası doktoru dövdüler!
        2 kişi gözaltında! Ameliyat sonrası doktoru dövdüler!
        Meteoroloji saat verdi! Yarına dikkat! AFAD'dan 13 kent için kritik uyarı!
        Meteoroloji saat verdi! Yarına dikkat! AFAD'dan 13 kent için kritik uyarı!
        Borsada yatırımcı sayısı 8 milyonu aştı
        Borsada yatırımcı sayısı 8 milyonu aştı