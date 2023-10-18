Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, bugün Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın Gazze'ye sağlık hizmetleri sağlamak üzere harekete geçtiğini ve bu konuda uluslararası sağlık kuruluşları ile görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.

Bakan Koca açıklamasında, “Türkiye olarak bölgeye bir Gemi Hastane göndermeye ya da Gazze'de veya Refah Sınır Kapısı'na yakın noktalarda Sahra Hastaneleri kurmaya, onlar aracılığıyla Filistinli kardeşlerimize sağlık hizmeti sunmaya ve bu hizmeti yürütmeye hazırız” ifadelerini kullandı.

DSÖ Avrupa Direktörü Kluge ise Bakan Koca’nın mesajına “Dr. Fahrettin Koca'ya ve Türkiye Sağlık Bakanlığı'na bu kritik dönemdeki ortaklıkları için içten teşekkürlerimizi sunarız. DSÖ ve insani yardım ortakları, güvenli erişimin hayati önem taşıdığı ihtiyaç sahibi tesislere ve hastalara gerekli tıbbi ve diğer malzemeleri ulaştırmak için çalışmaktadır” ifadeleriyle yanıt verdi.