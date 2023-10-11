Son dakika haberi DSÖ çağrısını yineledi Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail ve Gazze Şeridi'nde tarifsiz acılara neden olan çatışmaların sona ermesi çağrısını yineledi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'un, 9 Ekim'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldiği hatırlatılan açıklamada, "Sisi, DSÖ'nün sağlık ve diğer insani yardım malzemelerinin Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye ulaştırılmasını kolaylaştırma yönündeki talebini kabul etti. Bu tür ulaşım koridorlarının korunması gerekir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastaneler yedek jeneratörlerle çalıştığı ve yakıtın birkaç gün içerisinde bitmesi beklendiği, gerilim öncesinde DSÖ'nün konumlandırdığı sağlık malzemeleri tükendiği kaydedildi.

Hayat kurtaran sağlık müdahalesinin yeni sağlık malzemelerinin ve yakıtın mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde sağlık tesislerine ulaştırılmasına bağlı olduğuna vurgu yapılan açıklamada, DSÖ'nün, talebi karşılamak ve tıbbi malzemelerin tedariği için ivedilikle çalıştığı ifade edildi.

DSÖ'nün, Hamas tarafından İsrail'de ele geçirilen ve aralarında yaşlı sivillerin de bulunduğu rehinelerin sağlık ile refahından ciddi olarak endişe duyduğu kaydedilen açıklamada, "Rehinelerin sağlık ve tıbbi ihtiyaçlarının derhal karşılanması gerekiyor ve onların güvenli bir şekilde serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz." denildi.