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DSÖ: Çin bazı Covid-19 bilgilerini paylaşıyor ancak daha fazla yerel veriye ihtiyaç var

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin'in Covid-19 ile ilgili bazı bilgiler paylaştığını ancak yerel vakalarla ilgili verilerin ayrıntılarına da ihtiyaç duyulduğunu belirtti

DSÖ: Çin bazı Covid-19 bilgilerini paylaşıyor ancak daha fazla yerel veriye ihtiyaç var
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AA

DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge, düzenlediği basın toplantısında, örgütün, Çin'de dolaşan SARS-CoV-2 virüs varyantıyla ilgili bilgiye sahip olduğunu, bu varyantın Avrupa ve diğer yerlerde de görüldüğünü belirtti.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinin (ECDC) paylaştığı "Çin'de devam eden salgının, Covid-19'un DSÖ'deki epidemiyolojik durumu etkilemesinin beklenmediği" görüşüne katıldıklarını kaydeden Kluge, "Ancak bu artışa kayıtsız da kalamayız" dedi.

Kluge, Çin'in, DSÖ ile virüsün DNA dizilimine yönelik bilgileri paylaştığını teyit ederek, DSÖ'nün Çin'deki durumu daha iyi anlayabilmek için detaylı ve düzenli verilere ihtiyacı olduğunu söyledi.

Çin'de özellikle yerel epidemiyoloji ve varyantlarla ilgili detaylı bilgiler beklediklerini dile getiren Kluge, "Biz kamuya açık veri tabanları aracılığıyla daha detaylı bilgileri beklerken, diğer ülkelerin nüfuslarını korumak için ihtiyati tedbirler alması mantıksız değil" diye konuştu.

Kluge, tedbirlerin bilimsel olması ve ayrımcı nitelikte olmaması gerektiğini de ifade etti.

DSÖ İLE ÇİN HEYETİ BİR ARAYA GELMİŞTİ

DSÖ'nün, virüsün gelişimini izleyen teknik danışma grubu, 3 Ocak'ta Çin'deki Covid-19 durumunu ele almak üzere Çin heyetiyle bir araya gelmişti.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu ile Ulusal Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinden bilim insanları, DSÖ heyeti ile ülkelerindeki virüs durumuyla ilgili verileri paylaşırken, ülkede bilinmeyen veya yeni bir varyantın olmadığını ifade etmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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