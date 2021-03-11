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DSÖ, COVAX kapsamında ülkelere mayısa kadar 237 milyon Kovid-19 aşısı ulaştırmayı hedefliyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ),düşük ve orta gelirli ülkelere, aşılara eşit erişimi sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında mayısa kadar 237 milyon yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı sevk edilmesinin beklendiğini duyurdu.

DSÖ, COVAX kapsamında ülkelere mayısa kadar 237 milyon Kovid-19 aşısı ulaştırmayı hedefliyor
AA

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, video konferans yöntemiyle Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdinde görev yapan büyükelçilere hitap etti.

Pazartesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladıklarını anımsatan Ghebreyesus, "Küresel olarak Kovid-19'dan ölümlerin yüzde 59'unu erkekler oluşturuyor ancak kadınlar orantısız şekilde başka konularda pek çok acılar çekti." ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, DSÖ'nün kadına şiddet konusunda 2000-2018 yıllarını kapsayan, şimdiye kadar yapılmış en büyük çalışmayı temsil eden yeni bir rapor yayımladığını belirterek, "Rapor şoke edici bir tablo çiziyor. Tahmini 736 milyon kadın, yani küresel olarak neredeyse her 3 kadından biri hayatlarında en az bir kez eş şiddetine, eş olmayan birinden cinsel şiddete veya her ikisine birden maruz kaldı." ifadesini kullandı.

COVAX kapsamında ülkelere, Kovid-19 aşı sevkiyatının devam ettiğini aktaran Ghebreyesus, "Bugünden başlayarak mayıs ayına kadar toplam 237 milyon aşı teslim etmeyi umuyoruz. Bu, cesaret verici bir süreç ama COVAX aracılığıyla dağıtılan dozların hacmi hala nispeten küçük." diye konuştu.

Ghebreyesus, şu anda ana önceliklerinin tüm ülkelerin salgını sona erdirmesine yardımcı olmak için COVAX'ın kapasitesini artırmak olduğunu vurgulayarak "Bu, (aşı) üretimini artırmak için acil eylem anlamına geliyor." şeklinde konuştu.

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