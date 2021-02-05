DSÖ'den açıklama: Tespit etmek zor! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Yeni tip korona virüsün (Covid-19) kaynağını araştırmak üzere virüsün ilk görüldüğü Çin'in Wuhan kentine 14 Ocak’ta gelen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ekibi araştırmalarını sürdürüyor. Dünya Sağlık Örgütü gönderilen ekibin, koronavirüsün kökenini tespit etme ihtimalinin zor olduğunu açıkladı.

Koronavirüsün kökenlerine dair ipuçları arayan Dünya Sağlık Örgütü liderliğindeki ekibin üyelerinden Peter Ben Embarek, "Bu virüsün kökenini tam olarak anlayamayacağız, ancak bu iyi bir ilk adım olacak" dedi.

Ekibin diğer üyelerinden Hung Nguyen-Viet ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gerçekçi olmamız gerektiğini söyleyip duruyorum, bunun gibi kısa bir görev tüm cevapları vermeyecek. Ancak virüsün anlaşılmasını ilerletmeye yardımcı olacak" dedi.

DSÖ EKİBİ İLK VAKALARIN GÖRÜLDÜĞÜ BÖLGEDE

DSÖ ekibi, ilk vakaların görüldüğü Wuhan'ın Hanyang Bölgesindeki Jiangxinyuan yönetim merkezine ziyaret etti. Resmi istatistiklere göre, koronavirüs vakalarının ilk ortaya çıktığı dönemde Jiangxinyuan yönetim merkezinde 16 vaka doğrulandığını ortaya koymuştu.

Bölgede yürüttüğü araştırmalar kapsamında ayrıntılı incelemeler yapan ekip, bölgedeki yetkililerinin yanı sıra bölge halkıyla da bir araya geldi. Ekibin, yetkililer ve bölge halkı ile yaptığı görüşmeler yaklaşık 2 saat sürdü.

DSÖ ekibi geçtiğimiz gün Vuhan Viroloji Enstitüsü laboratuvarını ziyaret etmişti. Ekip üyesi Peter Daszak, enstitünün Direktör Yardımcısı Virolog Shi Zhengli'den bilgi aldı. Daszak, "Buradaki tüm kilit insanlarla buluşmayı ve sorulması gereken tüm önemli soruları sormayı dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı. 10 ülkeden uzmanlardan oluşan DSÖ ekibi, hastaneleri, araştırma enstitülerini, pazarı ve başka siteleri ziyaret etmişti.