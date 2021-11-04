DSÖ'den aşı üreticilerine COVAX programı çağrısı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

Örgütün Cenevre merkezindeki basın toplantısında konuşan Ghebreyesus, küresel aşı eşitsizliğine değindi.

22 ay önce ilk vakanın bildirildiğini ve neredeyse bir yıldır aşılamanın başladığını belirten DSÖ Direktörü, şimdiye kadar 5 milyon kişinin hayatını kaybettiğini ve gerçek sayının bundan daha yüksek olduğunu ifade etti.

Geçen hafta dünyanın her bölgesinden 56 ülkenin bildirdiği Kovid-19'dan ölümlerin yüzde 10'dan fazla arttığını belirten Ghebreyesus, "Birçok ülkeden yoğun bakım yatağı eksikliği, malzeme eksikliği, bunalmış sağlık çalışanları ve diğer gerekli prosedürleri erteleyen hastaneler hakkında raporlar duyuyoruz" dedi.

AŞI ADALETSİZLİĞİNE KARŞI ÖNERİ

Ghebreyesus, aşı dağıtımındaki adaletsizliğin önüne geçmek için "Bağışıklık artırıcı dozlar sadece bağışıklığı tehlikede olanlara uygulanmalıdır." dedi.

Nüfusunun yüzde 40'ı aşılanmış ülkelere daha fazla aşı gönderilmemesi gerektiğini savunan Ghebreyesus, "DSÖ'nün Acil Kullanım Listesi'ne dahil edilmiş aşıların üreticilerine, maddi karını değil COVAX'ı önceleme çağrısını sürdürmekteyiz." şeklinde konuştu.

Ghebreyesus, DSÖ'nün Hindistan'da üretilen Covaxin aşısının acil kullanımına onay vermesinin, aşı eşitliğini destekleyen bir adım olduğunun altını çizdi.

AVRUPA KOVID-19'UN YENİ ÜSSÜ

Öte yandan DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, son vaka artışlarının ardından Avrupa'nın yeniden Kovid-19'un merkez üssü haline geldiğini açıkladı.

DSÖ'nün basın toplantısında konuşan Dr. Kluge, bugün Avrupa ve Orta Asya'daki her ülkenin, etkisini yeniden artıran salgınla mücadele ettiğini belirterek, "53 ülkedeki mevcut durum büyük endişe ve tehlike içermektedir." dedi.

Kluge, geçen hafta Avrupa ve Orta Asya'da 1,8 milyon yeni vaka ve 24 bin yeni ölümün kaydedildiğini vurgulayarak, bir önceki haftaya kıyasla vakalarda yüzde 6, ölümlerde ise yüzde 12 artışın görüldüğünü ifade etti.

Bu iki bölgedeki vakaların dünyadaki rakamların yüzde 59'unu, ölümlerin ise yüzde 48'ini oluşturduğunu kaydeden Kluge, "Kovid-19'daki artışlara karşı mücadele yöntemimizi değiştirmeliyiz." uyarısında bulundu.