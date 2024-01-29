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        Haberler Dünya DSÖ'den bağışçılara "UNRWA'ya yönelik finansal desteği askıya almayın" çağrısı

        DSÖ'den bağışçılara "UNRWA'ya yönelik finansal desteği askıya almayın" çağrısı

        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bağışçılara, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yönelik finansal desteği askıya almamaları yönünde çağrıda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 02:06 Güncelleme: 29.01.2024 - 02:06
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        DSÖ'den bağışçılara çağrı
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        Adhanom Ghebreyesus, bazı ülkelerin, İsrailli yetkililerin UNRWA çalışanlarının Hamas'a destek verdiği iddiasının ardından kuruluşa finansal desteklerini askıya almalarına ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

        Bağışçılara bu kritik zamanda UNRWA'ya sağladıkları fonları askıya almamaları yönünde çağrıda bulunan Ghebreyesus, "Finansal desteğin kesilmesinin yalnızca desteğe çaresizce ihtiyaç duyan Gazze halkına zararı olacak." ifadesini kullandı.​

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