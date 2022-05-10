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DSÖ'den 'daha kötü salgın' uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, 50 ülkede Kovid-19 vakalarının artış eğiliminde olduğuna dikkati çekerek, "Artan vakalar, Kovid-19'un istikrarsızlığını gösteriyor." dedi

DSÖ'den 'daha kötü salgın' uyarısı
AA

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)'nün Cenevre merkezindeki basın toplantısında konuşan Ghebreyesus, son haftalarda giderek yayılan Omicronun alt varyantları, artan vakalara karşı aşılamaların önemi ve 12 Mayıs'ta ABD'de yapılacak Küresel Kovid-19 Zirvesi'ne değindi.

"50'DEN FAZLA ÜLKEDE VAKALAR ARTTI"

Ghebreyesus, Güney Afrikalı araştırmacıların tespit ettiği Omicron'un BA.4 ve BA.5 alt varyantlarının Afrika'da yayılımının ve bundan önce keşfedilen BA.2 alt varyantının küresel baskınlığının sürdüğünü belirterek, "Bağışıklığın nispeten yüksek olduğu ülkelerde Kovid-19 nedeniyle ağır hastalık ve can kayıpları daha düşük seviyede. Fakat aşılamanın düşük olduğu ülkeler için aynı şey söylenemez." diye konuştu.

"50'den fazla ülkede vakaların artması, Kovid-19'un istikrarsızlığını gösteriyor." ifadesini kullanan Ghebreyesus, DSÖ'nün görevinin en kötü senaryoya hazırlanmak ve böylece ülkelerin bundan sonra gelecek salgın tehditlerine karşı en iyi hazırlığı yapmasını sağlamak olduğunu vurguladı.

"SALGIN HALA BİTMİŞ DEĞİL"

Ghebreyesus, yeni Kovid-19 artışlarına karşı ek aşılamaların etkili çözüm olduğunun altını çizerek, "DSÖ olarak en korumasız durumdaki ülkelere bağışıklık kazandırmak için her ülkenin nüfusunun en az yüzde 70'inin aşılanması yönündeki gayretleri destekliyoruz." dedi.

Bazı ülkelerin bu yılın ortasına kadar yüzde 70 aşılama hedefini gerçekleştiremeyeceğini hatırlatan Ghebreyeus, "Salgın hala bitmiş değil ve Kovid-19 bağışıklığının artması için bütün liderlerin elini taşın altına koyması gerekiyor." ifadesini kullandı.

"DAHA KÖTÜ SALGININ VURMASINI MI BEKLİYORUZ"

Ghebreyesus, Kovid-19'a karşı geliştirilen antiviral ilaçların da birçok ülkede erişilemez olduğuna dikkati çekerek, bu ilaçların fiyatının makul seviyelerde tutulması gerektiğinin altını çizdi.

ABD'de yapılacak Küresel Kovid-19 Zirvesi'nde, aşı başta olmak üzere Kovid-19 ile mücadele araçlarının patent hakkından geçici feragat edilmesi konusunda liderlerin anlaşmaya varmaları gerektiğini vurgulayan Ghebreyesus, "Geçen hafta Kovid-19 ile doğrudan ve direk ilişkili ölümlerin neredeyse 15 milyonu bulduğunu açıklamıştık. Patentten feragat etme konusunda harekete geçmek için daha kötü bir salgının vurmasını mı bekliyoruz?" diye konuştu.

Ghebreyesus, 4 Mayıs'ta Omicron varyantını tespit eden Güney Afrikalı araştırmacıların, BA.4 ve BA.5 olmak üzere iki yeni alt varyant daha keşfettiğini duyurmuş ve vakaların yeniden artışa geçebileceği uyarısında bulunmuştu.

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