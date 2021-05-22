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DSÖ: Aşılardaki küresel eşitsizlik devam ettiği sürece insanlar ölmeye devam edecek

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşılarının neredeyse yüzde 90'ının G20 ülkelerinde uygulandığını belirterek, "Aşılardaki küresel eşitsizlik devam ettiği sürece insanlar ölmeye devam edecek" uyarısında bulundu

DSÖ'den dikkat çeken açıklama! Her 1 dakikada 9 kişi öldü, yarın da...
DSÖ'den dikkat çeken açıklama!
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AA

Genel Direktör Tedros Adhanom Ghebreyesus, G20 Dönem Başkanı İtalya ve Avrupa Birliği’nin ortaklaşa ev sahipliğinde Roma'da düzenlediği Küresel Sağlık Zirvesi'nde konuştu.

HER 1 DAKİKADA 9 KİŞİ ÖLDÜ

Dünya genelinde sadece dün 13 binden fazla insanın yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybettiğini aktaran Ghebreyesus, "Yani her 1 dakikada 9 kişi öldü. Bugünün rakamları da yarının rakamları ve bir sonraki günün rakamları da aynı olacak" ifadesini kullandı.

Aşılardaki küresel eşitsizlik sürdükçe insanların ölmeye devam edeceği uyarısında bulunan Ghebreyesus, "Evet, Covid-19 aşılarının hızlı gelişimi bilimin bir zaferidir. Ancak, (aşıların) adaletsiz dağılımları insanlık için bir başarısızlıktır." değerlendirmesinde bulundu.

Ghebreyesus, küresel olarak aşıların neredeyse yüzde 90'ının G20 ülkelerinde uygulandığına işaret ederek, "Salgını ancak herkesin (elinde) durduracak araçları varsa bitirebiliriz" dedi.

"COVAX'A HIZLI BİR ŞEKİLDE DAHA FAZLA COVID-19 AŞISI BAĞIŞLAYIN"

G20 ülkelerinden liderlere seslenen Ghebreyesus, "Öncelikle, özel halk sağlığı önlemleri ve aşıların adil dağıtımı ile bu salgını sona erdirin" diye konuştu.

Ghebreyesus, ayrıca G20 ülkelerini acilen Covid-19 salgınına karşı küresel aşı ve tedavi programını (ACT Accelerator) tam olarak finanse etmeye çağırdı.

Ülkelere, DSÖ Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) hızlı bir şekilde, daha fazla Covid-19 aşısı bağışlama çağrısı yapan Ghebreyesus, "Bugün cömert bağışlarda bulunan tüm ülkelere teşekkür ediyoruz. Bu, önümüzdeki haftalarda ve aylarda ihtiyaç duyacağımız yüz milyonlarca doza yönelik çok cesaret verici bir başlangıç" diye konuştu.

Ghebreyesus, G20'nin dünyayı aşılamak için gerekli tüm potansiyele sahip olduğunu ve dünyanın aşılar konusunda daha fazla bekleyemeyeceğine dikkati çekti.

Ülkelere, ulusal ve küresel düzeyde sağlık güvenliğini güçlendirmesi çağrısı yapan Ghebreyesus, "Salgın, sağlığın bir lüks olmadığını, sosyal, ekonomik ve politik istikrarın temel taşı olduğunu gösterdi. Bu, son salgın olmayacak. Bazılarını önleyebiliriz ama hepsini önleyemeyiz" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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