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        Haberler Sağlık DSÖ'den "Gazze'ye insani koridor açılması" çağrısı

        DSÖ'den "Gazze'ye insani koridor açılması" çağrısı

        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarik Jasarevic, taraflar arasındaki şiddetin son bulması ve kritik tıbbi malzemeleri insanlara ulaştırabilmek için Gazze'ye insani koridor açılması çağrısında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 17:59 Güncelleme: 10.10.2023 - 17:59
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        DSÖ'den "Gazze'ye insani koridor açılması" çağrısı
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        DSÖ'nün, Gazze'deki sağlık çalışanlarına yönelik malzeme ve müdahale eğitimi desteğini sürdürdüğünü kaydeden Jasarevic, Gazze Şeridi'nde bulunan 7 büyük hastanede, önceden konumlandırılmış malzemelerin tükendiğini söyledi.

        Çatışmaların başlangıcından bu yana Gazze Şeridi'nde, 13 sağlık tesisine saldırının doğrulandığını belirten Jasarevic, 6 sağlık çalışanının öldürüldüğünü ve 4'ünün yaralandığını kaydetti.

        Jasarevic, İsrail'de ise bir sağlık tesisine saldırının ve bir sağlık çalışanın öldürüldüğünün doğrulandığını bildirdi.

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