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Ghebreyesus, COVID-19'un ilk "X hastalığı" olabileceğini ve bilim insanları ile uzmanların bu deneyimden aktif bir şekilde ders çıkarabileceğini söyledi. X hastalığına karşı hazırlıksız olunması durumunda, bu ölçekte bir hastalığın, DSÖ'ye göre 7 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan COVID-19'da yaşanılanlardan daha fazla hasara neden olmasının muhtemel olduğu kaydedildi.

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Ghebreyesus, DSÖ'nün diğer küresel kuruluşlarla ortaklaşa bir sonraki büyük pandemi veya salgına hazırlık için halihazırda girişimlerde bulunduğunu söyledi ve şöyle devam etti: "Bu çabalar arasında kaynaklara sahip ülkelere yardımcı olmak için pandemi fonu, düşük gelirli ülkeler için aşı eşitliğini sağlamak için mRNA aşı teknolojisi transfer merkezi ve ülkeler arasında işbirliğine dayalı gözetimi geliştirmek için pandemi ve salgın istihbarat merkezi bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.