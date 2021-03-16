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DSÖ'den müjde! İğne gerektirmeyecek ve oda sıcaklığında saklanabilecek

Dünya Sağlık Örgütü'nden bilim insanı Soumya Swaminathan, iğne gerektirmeyen ve oda sıcaklığında saklanabilenler de dahil olmak üzere yeni Covid-19 aşılarının bu yıl veya gelecek yıl kullanıma hazır olabileceğini açıkladı

MÜJDE... İğnesiz özel dolapsız aşı yolda... Korona ile mücadelede flaş haber
DSÖ'den müjde! İğne gerektirmeyecek ve oda sıcaklığında saklanabilecek
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HABERTURK.COM

Dünya Sağlık Örgütü Bilim Heyeti'nden başuzman Dr. Soumya Swaminathan, koronavirüs aşılarına yönelik müjdeli haberi verdi. Bloomberg'in haberine göre, Swaminathan, iğne gerektirmeyen ve oda sıcaklığında saklanabilenler de dahil olmak üzere yeni Covid-19 aşılarının bu yıl veya gelecek yıl kullanıma hazır olabileceğini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü, küresel çapta farklı firmaların geliştirdiği 300 milyon dozdan fazla yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısı uygulandığını ve aşı kaynaklı bir ölüm tespit edilmediğini bildirmişti.

YIL SONUNA KADAR KLİNİK ÇALIŞMALAR TAMAMLANACAK

Dr. Soumya Swaminathan, yaptığı röportajda, altı ila sekiz yeni aşılamanın yıl sonuna kadar klinik çalışmaları tamamlayabileceğini ve düzenleyici incelemelerden geçebileceğini söyledi.

Swaminathan, Covid-19 virüsünün milyonlarca kişinin ölümüne neden olduğunu belirterek, salgının sona erdirilmesi için aşılamanın şart olduğunu söyledi. AstraZeneca'nın geliştirdiği Covid-19 aşısının uygulandığı az sayıdaki kişide kanda pıhtılaşmaya neden olduğu gerekçesiyle geçen haftadan beri bazı ülkeler, aşının kullanımını durdurmaya başlamıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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