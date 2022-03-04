DSÖ'den Ukrayna'ya 36 ton tıbbi malzeme 0:00 / 0:00

AA

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, toplam 36 tonluk tıbbi ekipmanın, örgütün Dubai'deki deposundan uçağa yüklenerek Ukrayna'nın komşu ülkelerinden Polonya'ya ulaştırıldığı bildirildi.

Malzemelerin arasında, cerrahi bakım ihtiyacı olan 1000 kişiye yetecek travma ekipmanı ile 150 bin kişiye yetecek diğer ekipmanların bulunduğu kaydedildi.

AA'nın haberine göre; açıklamada görüşlerine yer verilen DSÖ Acil Durum Tıp Ekipleri Ağı Lideri Flavio Salio, yardımların Varşova Havalimanı'ndan Ukrayna'ya ulaştırılmaya hazır olduğunu belirterek "Yaralıları iyileştirmek için cerrahi malzemeler ve diğer türlü hastalıklar için ilaçlarımız mevcut." dedi.

Salio, yardımların tırlar halinde Ukrayna sınırından geçerek ilgili sağlık tesislerine ulaştırılacağı bilgisini paylaştı.