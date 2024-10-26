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        Haberler Dünya Ortadoğu DSÖ, İsrail'in kuşattığı hastaneyle iletişime geçmeyi başardı | Dış Haberler

        DSÖ, İsrail'in kuşattığı Kemal Advan Hastanesi'yle iletişime geçmeyi başardı

        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail ordusunun kuşatması altında bulunan Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ndeki personelle iletişime geçmeyi başardıklarını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 01:22 Güncelleme: 26.10.2024 - 01:24
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        DSÖ, İsrail'in kuşattığı hastaneyle iletişime geçmeyi başardı
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        DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan Gazze'deki duruma ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

        Kemal Advan Hastanesi'nin hala kuşatma altında olduğunu bildiren Ghebreyesus, "Ancak personelle iletişime geçmeyi başardık. 3 sağlık çalışanı ve bir başka çalışan yaralandı, 44 sağlık çalışanı gözaltına alındı ​​ve dört ambulans hasar gördü. Şu anda hastanede yaklaşık 600 hasta, sağlık çalışanı ve birey barınıyor." ifadelerini kullandı.

        Ghebreyesus, kuşatma ve sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların, tesisin çalışır durumda kalması için temel malzemeleri teslim eden ve kritik hastaları Şifa Hastanesi'ne götüren DSÖ liderliğindeki misyondan sadece birkaç saat sonra gerçekleştiğini bildirdi.

        Hastanelerin, sağlık çalışanlarının ve hastaların korunmasını istediklerini vurgulayan Ghebreyesus, Gazze için ateşkes çağrısını yineledi.

        Ghebreyesus, gün içinde yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun hedef aldığı Kemal Advan Hastanesi'ndeki personelle iletişimin kesildiğini belirtmişti.

        YOĞUN BAKIMDAKİ 2 ÇOCUK ÖLDÜ

        İsrail ordusunun hedef aldığı Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nin yoğun bakımındaki 2 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

        Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kemal Advan Hastanesi'ndeki durumun "gittikçe endişe verici" bir hal aldığı belirtildi.

        Hastane içinde 195'i yaralı ve hasta, 70'i sağlık çalışanı olmak üzere 600 kişinin bulunduğu aktarılan açıklamada, İsrail ordusunun, hastaneyi teftiş ettiği ve farklı bölümlerine ateş açtığı kaydedildi.

        Oksijen tankının hedef alınması sonucu hastanenin jeneratörlerinin durduğu ve bu nedenle yoğun bakımdaki 2 çocuğun öldüğü, yaşanan olaylarda hastanedeki 3 hemşire ve bir temizlik görevlisinin de yaralandığı ifade edildi.

        İsrail ordusunun, 3 ambulans ile hastane içindeki güneş paneli elektrik üretim sistemini kullanılamaz hale getirdiği, bu durumun krizi daha da derinleştirdiği vurgulandı.

        Açıklamada ayrıca uluslararası kurumlara "hastane içindekilerin can güvenliğini sağlamak ve hastanenin zaruri ihtiyaçlarını karşılamak için acilen harekete geçme" çağrısı yapıldı.

        Kemal Advan Hastanesi Hemşire Müdürü Eid Sabbah daha önce Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nde oksijen tankını hedef alması sonucu yaralı çocuklar arasında hayatını kaybedenlerin olduğunu söylemiş ancak sayı vermemişti.

        İSRAİL ASKERLERİ, SİVİL SAVUNMA MÜDÜRLÜĞÜ YETKİLİSİNİ ALIKOYDU

        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ne düzenlediği baskında Sivil Savunma Müdürlüğü yetkililerinden bir kişi ile bir itfaiyeciyi alıkoydu.

        Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Kemal Advan Hastanesi'ne düzenlediği baskında, Sivil Savunma Müdürlüğü Cibaliya Mülteci Kampı Müdürü Said Şubeyr ile itfaiye ekibinden Ramazan el-Akra'nın alıkonulduğu belirtildi.

        Açıklamada, İsrail askerlerinin söz konusu iki kişiyi "bilinmeyen bir yere" götürdüğü kaydedildi.

        İsrail ordusu, dün gece saatlerinde hedef aldığı Kemal Advan Hastanesi'ne baskın düzenlemiş, hastanedeki oksijen tankının hedef alınması sonucu ölen çocukların olduğu duyurulmuştu.

        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail ordusunun hedef aldığı Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ndeki personelle iletişimin kesildiğini belirtmişti.

        Gazze'deki Sağlık Bakanlığı da Kemal Advan Hastanesi'ne düzenlenen baskın sonrasında Hastane Müdürü Husam Ebu Safiyye'nin de aralarında bulunduğu bazı sağlık personelinden haber alınamadığını ve akıbetlerinin bilinmediğini bildirmişti.

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        #Son dakika haberler
        #israil
        #gazze
        #Kemal Advan Hastanesi
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