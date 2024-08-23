Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık DSÖ: M çiçeği durdurulabilir | Sağlık Haberleri

        DSÖ: M çiçeği durdurulabilir

        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünyanın gündemini meşgul eden M çiçeği salgınının kontrol altına alınabileceğini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 22:54 Güncelleme: 23.08.2024 - 22:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        DSÖ: M çiçeği durdurulabilir
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Yeni M çiçeği salgını kontrol altına alınabilir ve durdurulabilir. Bunu yapmak için uluslararası kuruluşlar, ulusal ve yerel ortaklar, sivil toplum kuruluşları, araştırmacılar, üreticiler ve üye ülkeler arasında koordineli bir eylem gerekir." dedi.

        Ghebreyesus, DSÖ üyesi ülkelerin M çiçeği virüsüyle (mpox) ilgili bilgilendirildiği toplantının açılışında konuştu.

        2022'de küresel M çiçeği salgınının başlamasının ardından DSÖ'ye 100 binden fazla doğrulanmış vaka bildirildiğini söyleyen Ghebreyesus, Afrika'da M çiçeği vakalarında benzeri görülmemiş bir artış yaşandığını bildirdi.

        REKLAM

        Ghebreyesus, "Bulaşma artık Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yoğunlaşıyor ve 2024'te bildirilen vakaların yüzde 90'ı burada. Sadece bu yıl 575 ölüm de dahil 16 binden fazla şüpheli vaka görüldü." diye konuştu.

        "klad 1b" türünün hızla yayılması nedeniyle M çiçeği virüsünü "uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu" olarak ilan ettiğini hatırlatan Ghebreyesus, geçen ay daha önce vaka bildirilmeyen ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne komşu Burundi, Kenya, Ruanda ve Uganda'nın yanı sıra Tayland ve İsveç'ten "klad 1b" türü vakaların bildirildiği ifade etti.

        Fotoğraf: DHA

        KÜRESEL M ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ STRATEJİK HAZIRLIK VE MÜDAHALE PLANI

        Ghebreyesus, DSÖ ve ortaklarının koordineli küresel, bölgesel ve ulusal çabalar yoluyla M çiçeği salgınını durdurmak için "Küresel M çiçeği virüsü Stratejik Hazırlık ve Müdahale Planı" geliştirdiğini kaydederek, "Plan, kapsamlı gözetim ve müdahale stratejilerinin uygulanmasına, araştırmanın ilerletilmesine ve tıbbi karşı önlemlere eşit erişimin sağlanmasına, zoonotik bulaşmanın en aza indirilmesine ve toplulukların salgın önleme ile kontrolüne aktif olarak katılmalarının sağlanmasına odaklanıyor." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Virüse karşı hazırlıklı olmak ve müdahalenin temel alanlarında koordinasyonu geliştirmek için çok çeşitli uluslararası, bölgesel, ulusal ve yerel ortaklarla çalıştıklarına işaret eden Ghebreyesus, DSÖ Afrika Bölge Ofisinin, en fazla ihtiyacı olduğu Afrika Bölgesi'nde, Afrika Birliği Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) ile işbirliği içinde M çiçeği müdahale çabalarının koordinasyonuna ortaklaşa öncülük edeceğini kaydetti.

        Ghebreyesus, "Yeni M çiçeği salgını kontrol altına alınabilir ve durdurulabilir. Bunu yapmak için uluslararası kuruluşlar, ulusal ve yerel ortaklar, sivil toplum kuruluşları, araştırmacılar, üreticiler ve üye ülkeler arasında koordineli bir eylem gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

        M ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ

        M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.

        İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

        Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.

        DSÖ, "maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)" ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla "mpox" olarak değiştirmişti.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mehmet Şimşek'ten istifa iddialarına yanıt
        Mehmet Şimşek'ten istifa iddialarına yanıt
        Filistinli iş insanı saldırısında flaş gelişme
        Filistinli iş insanı saldırısında flaş gelişme
        Afyonkarahisar'da zincirleme kaza: 2 ölü, 12 yaralı
        Afyonkarahisar'da zincirleme kaza: 2 ölü, 12 yaralı
        Ferdi transferi resmen açıklandı!
        Ferdi transferi resmen açıklandı!
        İran'dan İsrail'e cevap açıklaması
        İran'dan İsrail'e cevap açıklaması
        54 kişi hakkında suç duyurusu!
        54 kişi hakkında suç duyurusu!
        8 yaşındaki Narin kaçırıldı mı? Kayıp kız çocuğu her yerde aranıyor
        8 yaşındaki Narin kaçırıldı mı? Kayıp kız çocuğu her yerde aranıyor
        Beşiktaş stoperi bitiriyor!
        Beşiktaş stoperi bitiriyor!
        İstanbul Havalimanı’nda 11 ülkeden gelen uçuşlar takibe alındı
        İstanbul Havalimanı’nda 11 ülkeden gelen uçuşlar takibe alındı
        Powell: Politikamızı ayarlama vakti geldi
        Powell: Politikamızı ayarlama vakti geldi
        Bir düşüşün anatomisi
        Bir düşüşün anatomisi
        Galatasaray, Javi Galán’ı gündemine aldı
        Galatasaray, Javi Galán’ı gündemine aldı
        23 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        23 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Kişi başı 800 lira: Koy, koyluktan çıktı vatandaşa yüzecek yer kalmadı
        Kişi başı 800 lira: Koy, koyluktan çıktı vatandaşa yüzecek yer kalmadı
        Peker Açıkalın'dan haber var
        Peker Açıkalın'dan haber var
        Kahramanmaraş'ta bulundu... 2 bin 800 yıllık, 21 kilogram!
        Kahramanmaraş'ta bulundu... 2 bin 800 yıllık, 21 kilogram!
        Sağlıklı kilo vermek için 6 stratejik yöntem
        Sağlıklı kilo vermek için 6 stratejik yöntem
        Fenerbahçe'den Ansu Fati sürprizi
        Fenerbahçe'den Ansu Fati sürprizi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası