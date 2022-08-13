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DSÖ maymun çiçeği varyantlarına yeni isim verdi

Maymun çiçeği varyantlarının adı değişti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), maymun çiçeğinin Kongo varyantının adını Tür I, Batı Afrika varyantını ise Tür II olarak değiştirdi

DSÖ maymun çiçeği varyantlarına yeni isim verdi
Maymun çiçeği varyantlarının adı değişti!
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AA

Dünya Sağlık Örgütü, maymun çiçeği virüsünün varyantlarının ismini değiştirme kararı aldı.

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, ismini 1958'de alan maymun çiçeğinin varyantlarının, virüsün yayıldığı bölgelere göre isimlendirildiği ve DSÖ uzmanlarının, dünya genelinde yayılan bir virüsün varyantlarına ülke ismi verilmemesi gerektiğine dair fikir birliğine vardığı bildirildi.

Bu kapsamda maymun çiçeği türlerinin Roma rakamlarıyla sınıflandırılacağı, Kongo türünün Tür I ve Batı Afrika türünün ise Tür II olarak değiştirildiği kaydedildi.

11 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Maymun çiçeği virüsünün mevcut isminin değiştirilmesi için de sürecin başlatıldığı, bu kapsamda virüsün yeni ismine dair tekliflerin, DSÖ'ye bağlı Uluslararası Sınıflandırma Ailesi (FIC) internet sitesine (icd.who.int/dev11) sunulabileceği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, bundan sonra virüsler isimlendirilirken kültürel, sosyal, ulusal, bölgesel ve etnik alınganlık içerecek adların verilmemesi gerektiğine dikkat çekildi.

DSÖ'nün verilerine göre, şimdiye kadar 89 ülkede 27 bin 814 maymun çiçeği vakası görülürken, 11 kişi yaşamını yitirdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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