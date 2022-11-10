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DSÖ savunmasız bölgelerin yetersiz aşı nedeniyle risk altında olduğunu açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya üzerinde eşit yapılmayan aşı dağılımının savunmasız insanları aşıdan mahrum bıraktığını açıkladı

DSÖ savunmasız bölgelerin yetersiz aşı nedeniyle risk altında olduğunu açıkladı
DSÖ: Savunmasız bölgeler yetersiz aşı nedeniyle risk altında
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AA

DSÖ tarafından yayımlanan "Küresel Aşı Piyasası Raporu"na göre, sınırlı aşı tedariki ve eşitsiz dağılım nedeniyle küresel eşitsizlikler ortaya çıktı.

Dünya genelinde aşı üretim kapasitesinin arttığı ancak aşı üretiminin tekelleştiğinden bahsedilen raporda, Covid-19 aşıları dışında yalnızca 10 aşı üreticisinin yüzde 70 oranında aşı dozu sağladığı belirtildi.

En yaygın biçimde kullanılan 20 aşının, ana iki tedarikçiden sağlandığı bilgisi paylaşıldı.

Raporda, yüksek gelirli ülkelerde insan papilloma virüsüne (HPV) karşı yüzde 83 oranında aşılama yapılırken, düşük gelirli ülkelerde bu oranın yüzde 41 olduğu belirtildi ve alım gücünün aşı erişiminde bir engel olduğu aktarıldı.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Sağlık hakkı aşı hakkını kapsıyor" ifadelerini kullanarak, bu raporun yoksul ve savunmasız toplumların aşıdan mahrum kaldığını gösterdiğini belirtti.

Ghebreyesus, DSÖ'nün hastalıkları önlemek, gelecekteki krizlere hazırlıklı olmak ve insanların hayatını kurtarmak için küresel aşı piyasasında değişiklik yapılması için çağrı yaptığını ifade etti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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