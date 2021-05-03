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DSÖ: Son 2 haftadaki vaka sayısı pandeminin ilk 6 ayından daha fazla

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünya genelinde son 2 haftada salgının ilk 6 ayına kıyasla daha fazla Kovid-19 vakası tespit edildiğini bildirdi.

DSÖ: Son 2 haftadaki vaka sayısı pandeminin ilk 6 ayından daha fazla
DSÖ'den çarpıcı Kovid-19 analizi
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İHA

Hindistan ve Brezilya’daki vakaların geçen hafta tespit edilen Kovid-19 vakalarının yarısından fazlasını oluşturduğunu kaydeden Ghebreyesus, "Ancak dünyanın her yerinde çok hassas bir durumla karşı karşıya olan birçok başka ülke var" ifadelerini kullandı.

Hindistan’da son 24 saatte 209 bin 468 yeni vaka tespit edilirken, 1626 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Brezilya’da ise son 24 saatte 28 bin 935 yeni vaka tespit edilirken, 1210 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Hindistan ve Brezilya'da olanların herhangi bir ülkede de olabileceğini belirten Ghebreyesus, "DSÖ'nün Kovid-19 salgınının başlangıcından beri talep ettiği önlemleri almadıkça Hindistan ve Brezilya'da olanlar başka yerlerde olabilir" dedi.

Ghebreyesus, DSÖ'nün Hindistan'a oksijen, laboratuvar malzemeleri ve mobil hastaneler dahil olmak üzere kritik ekipman ve malzemeleri sağladığını duyurdu.

İSVEÇ'TEN 1 MİLYON DOZ AŞI BAĞIŞI

İsveç'in gelir düzeyi ne olursa olsun tüm ülkelere Kovid-19 aşısına eşit erişim sağlamayı amaçlayan küresel girişim olan COVAX’a 1 milyon doz bağışladığını bildiren Ghebreyesus, "Bu sabah İsveç Kalkınma Koordinasyon Bakanı Per Olsson Fridh ile görüştüm ve bana İsveç'in COVAX’a 1 milyon doz AstraZeneca aşısı bağışlayacağını bildirdi" ifadelerini kullandı.

G7 ÜLKELERİNE ÇAĞRI

Ghebreyesus, COVAX’ın şu anda 121 ülkeye yaklaşık 50 milyon doz aşı sevk ettiğini ancak ciddi tedarik kısıtlamalarıyla karşı karşıya olduğunu duyurdu.

Aşı tedarik sorununun büyük ekonomilerin liderleri tarafından çözüleceğini kaydeden Ghebreyesus, "Kovid-19 araç hızlandırıcısına erişim şu anda 19 milyar ABD doları tutarında bir finansman açığı ile karşı karşıyadır ve dünyadaki çoğu yetişkini aşılamak için önümüzdeki yıl 35 ila 45 milyar ABD dolarına daha ihtiyacımız olacağını tahmin ediyoruz. G7 ülkeleri bu fonların önemli bir bölümünü kendileri harekete geçirebilir ve dünya çapında Kovid-19 aşılamasını hızlandırmak için küresel bir çabaya öncülük edebilir" dedi.

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