DSÖ Sözcüsü Harris'ten aşı karşıtlarına tepki: Sosyal medya yerine güvenilir kaynaklara başvurun 0:00 / 0:00

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşılarıyla ilgili sorularını cevapladı.

Harris, Covid-19 aşılarının etkililiklerine ilişkin, "Evet, (aşılar) işe yarıyorlar. Hem de çok işe yarıyorlar" dedi.

Aşıların, hastaneye yatışları, ağır hastalıkları ve ölümü önlemek için tasarlandıklarını belirten Harris, "Dolayısıyla bunu çok iyi yapıyorlar. Nüfusa baktığımızda, ne yazık ki hastanede yatanların, daha da üzücü bir şekilde ölenlerin, aşı kapsamı çok yüksek olan ülkelerde bile büyük çoğunluğu yüzde 99'u aşısız" ifadelerini kullandı.

Harris, Covid-19 aşılarına erişimin olduğu ülkelerde aşı yaptırmamanın büyük bir trajedi olduğunu vurgulayarak, "Biliyorsunuz sürekli aşıya erişimi olmayan pek çok ülke olduğunu söylüyordum. Bir (Kovid-19) aşısına erişiminiz varsa, bunun harika bir hediye olduğunu anlayın. Bu büyük bir ayrıcalıktır" değerlendirmesinde bulundu.

"SOSYAL MEDYAYI DİNLEMEYİN"

Covid-19 aşılarıyla ilgili özellikle sosyal medyada çıkan haberlerden birçok kişinin endişelendiğini belirten Harris, aşılarla ilgili en sağlıklı bilgilerin güvenilir kaynaklardan edinilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Harris, DSÖ ve ülkelerin sağlık bakanlıklarının internet sitelerinde aşıların güvenilirliğiyle ilgili "muazzam miktarda" bilgi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: "(Aşılarla ilgili) sosyal medyadaki şeyleri dinlemeyin. Güvenilir kaynaklara başvurun. Öğrenmek için mutlaka sorularınızı sorun. Evet, ama aynı zamanda aşınızı olun. Bir aşıya erişimin varsa bu dünyadaki şanslı insanlardan birisin. Hala bu ayrıcalığa sahip olmayan o kadar çok insan var ki."