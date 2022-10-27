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DSÖ: Tüberküloz vakaları yıllar sonra artışa geçti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), tüberküloz vakalarının yıllar sonra artışa geçtiğini bildirdi

DSÖ: Tüberküloz vakaları yıllar sonra artışa geçti
"Tüberküloz vakaları yıllar sonra artışa geçti"
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AA

Örgütten yapılan yazılı açıklamada, 2021'de dünya genelinde 10 milyondan fazla kişinin tüberküloza yakalandığı ve bu oranda 2020'ye kıyasla yüzde 4,5 artış olduğu kaydedildi.

Açıklamada, geçen yıl, 1,6 milyon kişinin tüberkülozdan yaşamını yitirdiği ve 450 binin üstünde kişinin ilaca dirençli tüberküloza yakalandığı vurgulandı.

Tüberküloz vaka sayılarının, 2020'ye kadar sürekli düştüğü ancak 2021'den itibaren artışa geçtiği bilgisi verildi.

Kovid-19'un 2020'de dünya genelinde etki göstermesinin, tüberküloz vakalarını etkilediği ve küresel sağlık sisteminin tüm ağırlığını Kovid-19 ile mücadeleye vermesinin tüberküloz vakalarının teşhis ve tedavilerinin önüne geçtiği belirtildi.

Açıklamada görüşüne yer verilen Tüberküloz Birliği Başkanı Dr. Mel Spigelman, önleyici tedavi alanında ilerleme sağlanmasına rağmen dünyanın tüberkülozla mücadele hedeflerinde hâla geri kaldığını kaydetti.

Spigelman, Kovid-19 salgınının ortaya çıkmasıyla, tüberkülozla mücadelede on yıllardır varılan kazanımların heba olduğu değerlendirmesinde bulundu.

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