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        Haberler Sağlık DSÖ ve ortakları, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde M çiçeği salgınını kontrol altına almayı görüştü - Haberler | Sağlık Haberleri

        DSÖ ve ortakları, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde M çiçeği salgınını kontrol altına almayı görüştü

        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, uyumlu eylem ve koordinasyonla Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki M çiçeği salgınlarını kontrol altına alabilecekleri konusunda ortaklarıyla anlaştıklarını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 17:13 Güncelleme: 29.08.2024 - 17:13
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        DSÖ ve ortakları, M çiçeği salgınını kontrol altına almayı görüştü
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        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan M çiçeğine ilişkin paylaşımda bulundu.

        Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiklerini belirten Ghebreyesus, ülke genelinde ve özellikle çatışmalardan etkilenen doğu bölgesinde M çiçeği salgınına yönelik ortak müdahaleyi ele aldıklarını kaydetti.

        Ghebreyesus, "Hastalık gözetimini artırarak, toplumda virüs hakkında daha fazla farkındalık oluşturarak ve kritik hastalar ile temaslılar için aşılar sağlayarak Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki hükümet öncülüğündeki müdahaleleri destekleme konusundaki ortak kararlılığımızı yeniden teyit ettik. Uyumlu eylem ve koordinasyonla M çiçeği salgınlarını kontrol altına alabileceğimiz konusunda anlaştık" ifadelerini kullandı.

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        M ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ

        M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.

        İlk belirtiler, virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs, genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

        Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.

        DSÖ, "maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)" ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla "mpox" olarak değiştirmişti.

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