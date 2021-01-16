DSÖ yayınladı! Trans yağ miktarı artık izlenebilecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlık
ABONE OL

DSÖ yayınladı! Trans yağ miktarı artık izlenebilecek

Dünya Sağlık Örgütü’nün yeni yayınladığı protokolle birlikte gıdalardaki endüstriyel trans yağların izlenmesi artık mümkün. Sağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı, "Endüstriyel trans yağ kısıtlamasına 1 Ocak 2021 tarihinde başlayan Türkiye’nin de bu metodu en kısa zamanda uygulamaya alması önemli" dedi

DSÖ yayınladı! Trans yağ miktarı artık izlenebilecek
DSÖ yayınladı! Trans yağ miktarı artık izlenebilecek
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Dünya Sağlık Örgütü’nün yeni yayınladığı protokolle birlikte gıdalardaki endüstriyel trans yağların izlenmesi artık mümkün. Endüstriyel trans yağlara kısıtlama getiren Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Türk Gıda Kodeksi Gıdalara Vitaminler, Mineraller ve Belirli Diğer Öğelerin Eklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 7 Mayıs 2020 tarihli ve 31120 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştı. Yapılan değişiklikle, 100 gr yağda 2 gr’dan az endüstriyel trans yağ kısıtlaması 1 Ocak 2021 tarihinde başladı. Bu kısıtlamadan gıda sektörüne hammadde tedarik eden dev gıda endüstrileri muaf tutuldu.

Türkiye’de de kullanılan önceki analiz metodu ile hayvansal trans yağlar ile endüstriyel trans yağlar birbirinden ayırt edilemiyordu. Kısıtlamanın izlenmesi ve gerektiğinde yaptırım uygulanması mümkün değildi. Sağlığa Evet Derneği düzenlemenin uygulanmasında zorluklar olacağı konusunda uyarı yapmıştı. Yeni protokolde bildirilen analiz metodu kullanılmaya başlandığında, yönetmelik değişikliği fiilen yürürlüğe girmiş olacak.

TRANS YAĞ, YILDA 500 BİN KİŞİNİN ÖLÜM SEBEBİ

Bu noktada Sağlığa Evet Derneği yeni bir uyarıda bulundu. Dernek Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı, “Trans yağ tüketimi yılda 500 bin kişinin ölümüne neden olmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü trans yağ tüketiminin günlük toplam enerji alımının %1'inden daha az olması gerektiğini belirterek, 2023 yılına kadar endüstriyel olarak üretilen trans yağların küresel gıda tedarikinden tümden kaldırılmasını öngörüyor" dedi.

METODU TÜRKİYE DE UYGULAMAYA ALMALI

Derneğin Yönetim Kurulu Üyesi Tanzer Gezer ise, gıdalarda kullanılan endüstriyel trans yağlar ile hayvansal kaynaklı trans yağları birbirinden ayrıştıracak analiz metodunun nihayet belirlendiğine dikkat çekerek, “Türkiye’nin bu metodu en kısa zamanda uygulamaya alması önemlidir. Tarım ve Orman Bakanlığı, endüstriyel trans yağların kısıtlanması yönünde gösterdiği kararlılığı, yönetmeliğe uyumu izlemek için de göstereceğine inanıyoruz. En kısa zamanda ilgili laboratuvarların alt yapılarının tamamlanması ve yeterliliği olan laboratuvarların sayılarının arttırılarak tüm ülkeye yayılması önemlidir” dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Covid-19 aşısı yaptıran sağlık çalışanı sayısı 650 bini geçti
SAĞLIKAşılanan sağlık çalışanı sayısı 650 bini geçti
Rektör Özlenen Özkan: Ya aşı olacağız ya korona - Haberler
SAĞLIK"Ya aşı olacağız ya korona"
Covid-19 savaşçıları aşıyla moral buldu
SAĞLIKCovid-19 savaşçıları aşıyla moral buldu
ABD'de Covid-19'a karşı aşılamada öncelik tartışmaları sürüyor - Haberler
SAĞLIKABD'de aşı önceliği tartışması!
ŞOKE ETTİ! Kanser sandılar, biyopsi bile yapıldı ama... Akciğerinden öyle bir şey çıktı ki... - Haberler
SAĞLIKKanser sandılar! Akciğerinden öyle bir şey çıktı ki... ...
Eğitimciler ve sağlıkçılar koronaya karşı omuz omuza
SAĞLIKEğitimciler ve sağlıkçılar koronaya karşı omuz omuza
Bilim Kurulu Üyesi Taşova: 2 farklı aşı vurulmaya gerek yok
SAĞLIK2 farklı aşı yaptırabilir miyiz?
BAŞARDILAR! Sivrisineğin koklama duyusuyla kanser dedektörü geliştirildi - Haberler
SAĞLIKSivrisineğin koklama duyusuyla kanser dedektörü ...
Covid sonrası akciğerleri yenileyecek 7 önemli egzersiz - Haberler
SAĞLIKCovid sonrası akciğerleri yenileyecek 7 önemli ...
Sudan sorular araştırmasından çarpıcı sonuçlar! Su içmeyi unutuyoruz!
SAĞLIKNe kadar su içmeliyiz?