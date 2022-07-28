İşte dünyanın en fazla yeni Covid-19 vakasına sahip ülkesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık
ABONE OL

DSÖ'ye göre, en fazla yeni Covid-19 vakası Japonya'da

Dünya Sağlık Örgütü, Japonya'nın geçen hafta 969 binden fazla vakayla dünyanın en fazla yeni Covid-19 vakasına sahip ülkesi olduğunu bildirdi. Japonya'yı 860 bin vakayla ABD, 570 bin vakayla ise Almanya'nın takip ettiği belirtildi

DSÖ'ye göre, en fazla yeni Covid-19 vakası Japonya'da
İşte dünyanın en fazla yeni Covid-19 vakasına sahip ülkesi
0:00 / 0:00
AA

DSÖ tarafından yapılan açıklamada, Japonya'yı yaklaşık 860 bin ile ABD'nin ve 570 bin vaka ile Almanya'nın takip ettiği kaydedildi.

Kyodo ajansının haberine göre, açıklamada, Japonya'nın 24 Temmuz'a kadar olan haftada 969 binden fazla yeni vakayla "dünyanın en fazla yeni koronavirüs vakasına sahip ülkesi" olduğu bildirildi.

7'NCİ DALGA YAŞANIYOR

Son derece bulaşıcı olduğu aktarılan Omicron'un BA.5 alt varyantının yaygın olduğu Japonya'da, Covid-19 salgınının 7'nci dalgası yaşanıyor.

DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, dün düzenlediği basın toplantısında, salgının bitmekten çok uzak olduğunu söylemişti.

Son haftalarda dünya genelinde ölü sayılarının artması ve bazı ülkelerde hastaneye yatışların yükselmesiyle sağlık çalışanlarının ve yaşlıların aşılanmasının şart olduğu belirtilmişti.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kavurucu sıcaklara dikkat! Kalp krizi riski sıcak havalarda artıyor
SAĞLIK Kavurucu sıcaklara dikkat! Kalp krizi riski...
Prof. Dr. Özkan: Kadavradan rahimde Havva'da da güzel sonuç alırsak ivme artacak
SAĞLIK "Kadavradan rahimde Havva'da da güzel sonuç alırsak ...
Mide Bulantısına İyi Gelen Şeyler: Mide Bulantısına İyi Gelen Yiyecekler, Çaylar, Bitkiler, Hareketler ve Çorbalar Neler?
SAĞLIK Mide bulantısına iyi gelen şeyler
Uçuğa En Hızlı ve Kesin Çözüm Yolları: Evde Uçuğa Ne İyi Gelir?
SAĞLIK Uçuğa en hızlı ve kesin çözüm yolları
İshal Neden Olur ve Nasıl Geçer? Yetişkinlerde İshale Ne İyi Gelir?
SAĞLIK İshal neden olur ve nasıl geçer?
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Virüs, soğuk algınlığına döndü - Haberler
SAĞLIK Prof. Özlü'den Covid açıklaması: Akciğerlere inmiyor
Maymun çiçeğine yakalanan Türk hasta yaşadıklarını anlattı
SAĞLIK Maymun çiçeğine yakalanan Türk hasta yaşadıklarını ...
Covid-19 hastalarının entübe olup olmayacağını öngören bir skorlama üretildi
SAĞLIK Covid-19'un seyrini öngörecek!
Sağlık Bakanlığı 'maymun çiçeği virüsü' rehberi yayınladı! Maymun çiçeği virüsü nedir, belirtileri neler?
SAĞLIK Sağlık Bakanlığı 'maymun çiçeği' rehberi yayınladı
Diş Ağrısına Evde Doğal Çözüm Yolları: Çürük Diş Ağrısına Kesin Çözüm ve Bitkisel Yöntemler
SAĞLIK Çürük Diş Ağrısına Kesin Çözüm ve Bitkisel Yöntemler

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.