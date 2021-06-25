DSÖ, Suriye’de insani felaket uyarısında bulundu 0:00 / 0:00

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Dünya Sağlık Örgütü sözcüsü cuma günü yaptığı açıklamada, Suriye'ye gelecek ay sona erecek olan sınır ötesi yardım operasyonunu yenilenmemesinin, ülkenin kuzeybatıdaki isyancıların elindeki bölgesi için yeni bir "insani felaket" ile sonuçlanabileceğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeier, Cenevre'deki haber brifinginde, BM Güvenlik Konseyi'nin 10 Temmuz'da görev süresini bir yıl daha uzatmamasının, Covid-19 aşıları da dahil olmak üzere bölgeye aşı teslimatını imkansız hale getireceğini aktardı.