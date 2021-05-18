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HaberlerGündemDSP Genel Başkanı Aksakal 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı:
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DSP Genel Başkanı Aksakal 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, bugün mazlum halkların elindeki tek rehberin, 1919'da yakılan bağımsızlık ateşi olduğunu belirtti.

DSP Genel Başkanı Aksakal 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı:
AA

Aksakal, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

"Egemen güçlerin yeni bir paylaşım savaşı sürdürdüğü günümüzde mazlum halkların elindeki tek rehber 1919'da yakılan bağımsızlık ateşi olmuştur." ifadesini kullanan Aksakal, şunları kaydetti:

"Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde başlatılan ve bu topraklar üzerinde yaşayan ahalinin tümünün tek bir vücut halinde işgalci devletlerin ordularına karşı yürüttüğü mücadelenin 102 yıl sonra aynı inanç ve karanlıkla devam ettiğini görmek, bu toprakları toprak yapan şehitlerimizin de ruhlarını şad etmektedir. Şunu çok iyi biliyorum ki iktidara kim gelirse gelsin, kadim Türk devleti sonsuza kadar yaşayacak ve yaşatılacaktır. 19 Mayıs 1919'da başlatılan ve zaferle sonuçlanan ulusal kurtuluş savaşımızın 102. yılı ve Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Allah bu millete bir kez daha Kurtuluş Savaşı kararı aldırmasın."

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