DSP Genel Başkanı Aksakal'dan 23 Nisan mesajı:

AA

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Aksakal, yazılı açıklamasında, egemenliğin, her koşul ve şartta geleceğe umut olduğunu belirtti.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılması ve egemenliğin millete devredilmesinin 100. yılını görebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını bildiren Aksakal, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyeti gençliğe emanet etmesi ve 23 Nisan'ı çocuklarımızın bayramı olarak ilanı, geleceğimizin teminatı gençlerimize verdiği değerin ve önemin en çarpıcı göstergesidir. Büyük Millet Meclisimizin açılışının 100. Yılında Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir coşku ve gururla kutluyorum."