DSP Genel Başkanı Aksakal, Genç Parti heyetiyle görüştü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

DSP Genel Başkanı Aksakal, Genç Parti heyetiyle görüştü

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Genç Parti Genel Sekreteri Melek Dingaz Yaralı ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

DSP Genel Başkanı Aksakal, Genç Parti heyetiyle görüştü
AA

DSP'den yapılan açıklamaya göre, parti genel merkezinde gerçekleşen görüşmede, Aksakal, ziyaret için heyete teşekkür ederek, siyasi partilerin demokrasinin vazgeçilmez unsurları olduğunu belirtti.

Partiler arası diyaloğun her zaman önemsedikleri hususların başında geldiğini kaydeden Aksakal, "Ülke yönetiminde yer alma iddiasında bulunan siyasi yapılar gerek iktidarda gerekse muhalefette olsun, bu doğrultuda faaliyet göstermelidirler. Halka doğru bilgilerle ve doğru önermelerle gitmelidirler." ifadelerini kullandı.

Genç Parti Genel Sekreteri Yaralı ise seçimlere katılma yeterliliği taşıyan tüm partileri ziyaret etme kararı aldıklarını belirterek, Türkiye'nin içinde bulunduğu sorunlar hakkında istişarelerde bulunmak amacıyla ziyareti gerçekleştirdiklerini aktardı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kayıp astsubayın cansız bedenine ulaşıldı - Haberler
GÜNDEMKayıp astsubayın cansız bedenine ulaşıldı
İpsala'da ev ziyaretleri yasaklandı!
GÜNDEMİpsala'da ev ziyaretleri yasaklandı!
3 DAKİKA... Son dakika: İstiklal Caddesi kapandı!
GÜNDEMİstiklal Caddesi'nde 3 dakikalık kapatma!
ZEHİR AKIYOR! Son dakika: Arnavutköy'deki 'Kırmızı dere'de ilk tespit - Haberler
GÜNDEM'Kırmızı dere'de ilk tespit
Üniversiteler ne zaman açılacak? Bahar dönemi üniversiteler açılır mı? YÖK'ten açıklamalar
GÜNDEMÜniversiteler ne zaman açılacak?
SON DAKİKA! Sevgili vahşetinde beklenen rapor geldi - Zeynep Şenpınar cinayeti
GÜNDEMSevgili vahşetinde beklenen rapor geldi
Fitre ne kadar 2021! Diyanet açıkladı mı? Fitre miktarı nedir?
GÜNDEMFitre ne kadar 2021!
Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
GÜNDEMBakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Bodrum Bahçeşehir Kolejinde bahar şenliği başlıyor
GÜNDEMBodrum Bahçeşehir Kolejinde bahar şenliği başlıyor
Sakarya'da havai fişek faciası... Son dakika: Sabatoj iddiası var!
GÜNDEMHavai fişek faciasında sabotaj iddiası