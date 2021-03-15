DSP Genel Başkanı Aksakal, Genç Parti heyetiyle görüştü

AA

DSP'den yapılan açıklamaya göre, parti genel merkezinde gerçekleşen görüşmede, Aksakal, ziyaret için heyete teşekkür ederek, siyasi partilerin demokrasinin vazgeçilmez unsurları olduğunu belirtti.

Partiler arası diyaloğun her zaman önemsedikleri hususların başında geldiğini kaydeden Aksakal, "Ülke yönetiminde yer alma iddiasında bulunan siyasi yapılar gerek iktidarda gerekse muhalefette olsun, bu doğrultuda faaliyet göstermelidirler. Halka doğru bilgilerle ve doğru önermelerle gitmelidirler." ifadelerini kullandı.

Genç Parti Genel Sekreteri Yaralı ise seçimlere katılma yeterliliği taşıyan tüm partileri ziyaret etme kararı aldıklarını belirterek, Türkiye'nin içinde bulunduğu sorunlar hakkında istişarelerde bulunmak amacıyla ziyareti gerçekleştirdiklerini aktardı.