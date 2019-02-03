DSP'nin Şişli Belediye Başkan Adayı Mustafa Sarıgül, "Şişli'de bugüne kadar nasıl bir toplumsal mutabakatı sağladıysak, bugünden sonra da aynı mutabakatı sağlayacağız." dedi.

Sarıgül, Kurtuluş Caddesi'ndeki seçim irtibat bürosunun açılışındaki konuşmasına Demokratik Sol Parti'nin (DSP) kurucusu Bülent Ecevit'i saygı ve rahmetle anarak başladı.

Her siyasi görüşten vatandaşı ayrım yapmadan, gönülden karşılayacaklarını belirten Sarıgül, "Bölünmeden, parçalanmadan daha da güçlü bir şekilde yürüyeceğiz." dedi.

Sarıgül, siyasete başladığı yıllardaki çalışmalarını da anımsatarak, "Biz Şişli'de bugüne kadar nasıl bir toplumsal mutabakatı sağladıysak, bugünden sonra da aynı mutabakatı sağlayacağız." diye konuştu.

Siyasi partilerin tüm adaylarına başarılar dilediğini söyleyen Sarıgül, gelecek pazar, ilçeye yönelik projeleri de konuşacaklarını dile getirdi.

Sarıgül, sözlerine, "Bayrağımız, toprağımız, inançlarımız size bağlı. Biz diyoruz ki herkesin yüzü gülsün ama kültürler de özgür olsun." diye tamamladı.

Mitinge katılan DSP İstanbul İl Başkanı Çiğdem Mercan da partinin Genel Başkanı Önder Aksakal'ın mesajını okudu.