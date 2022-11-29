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Dua Lipa 87.4 milyon takipçili hesabından paylaştı! Dünyaca ünlü şarkıcı paylaşımıyla büyük ilgi gördü!

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, Arnavutluk vatandaşı olarak gündeme gelmişti. Grammy ve Billboard ödüllü İngiliz şarkıcı bu kez iddialı sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirdi. 27 yaşındaki şarkıcının 87.4 milyon takipçili Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa beğeni ve yorum yağdı.

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  • Dua Lipa 87.4 milyon takipçili hesabından paylaştı! Dünyaca ünlü şarkıcı paylaşımıyla büyük ilgi gördü!

    Kosova asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa, Arnavutluk vatandaşlığı aldı.
  • Dua Lipa 87.4 milyon takipçili hesabından paylaştı! Dünyaca ünlü şarkıcı paylaşımıyla büyük ilgi gördü!

    Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj, Grammy ve Billboard ödüllü şarkıcı Dua Lipa'ya müziği aracılığıyla Arnavutların ününü uluslararası alanda yaymadaki rolü nedeniyle vatandaşlık verildiğini duyurdu.
  • Dua Lipa 87.4 milyon takipçili hesabından paylaştı! Dünyaca ünlü şarkıcı paylaşımıyla büyük ilgi gördü!

    Lipa, Arnavutluk’un bağımsızlığının 110’uncu yıl dönümü olan pazar günü vatandaşlık yemini etti. 
  • Dua Lipa 87.4 milyon takipçili hesabından paylaştı! Dünyaca ünlü şarkıcı paylaşımıyla büyük ilgi gördü!

    27 yaşındaki şarkıcı, vatandaşlık yemini ettiği ve belgeleri imzaladığı anları sosyal medyada paylaşarak “Arnavutluk vatandaşlığı almak gurur verici” notunu düştü.
  • Dua Lipa 87.4 milyon takipçili hesabından paylaştı! Dünyaca ünlü şarkıcı paylaşımıyla büyük ilgi gördü!

    Dünyaca ünlü şarkıcı kariyer hayatının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.
  • Dua Lipa 87.4 milyon takipçili hesabından paylaştı! Dünyaca ünlü şarkıcı paylaşımıyla büyük ilgi gördü!

    Instagram hesabında 87.4 milyon takipçisi bulunan Lipa, iddialı paylaşımlarını takipçilerinin beğenisine sundu.
  • Dua Lipa 87.4 milyon takipçili hesabından paylaştı! Dünyaca ünlü şarkıcı paylaşımıyla büyük ilgi gördü!

    Ünlü şarkıcının paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
  • Dua Lipa 87.4 milyon takipçili hesabından paylaştı! Dünyaca ünlü şarkıcı paylaşımıyla büyük ilgi gördü!

    İşte, Dua Lipa'nın beğeni toplayan Instagram paylaşımları...
  • Dua Lipa 87.4 milyon takipçili hesabından paylaştı! Dünyaca ünlü şarkıcı paylaşımıyla büyük ilgi gördü!
  • Dua Lipa 87.4 milyon takipçili hesabından paylaştı! Dünyaca ünlü şarkıcı paylaşımıyla büyük ilgi gördü!
  • Dua Lipa 87.4 milyon takipçili hesabından paylaştı! Dünyaca ünlü şarkıcı paylaşımıyla büyük ilgi gördü!
  • Dua Lipa 87.4 milyon takipçili hesabından paylaştı! Dünyaca ünlü şarkıcı paylaşımıyla büyük ilgi gördü!
  • Dua Lipa 87.4 milyon takipçili hesabından paylaştı! Dünyaca ünlü şarkıcı paylaşımıyla büyük ilgi gördü!
  • Dua Lipa 87.4 milyon takipçili hesabından paylaştı! Dünyaca ünlü şarkıcı paylaşımıyla büyük ilgi gördü!
  • Dua Lipa 87.4 milyon takipçili hesabından paylaştı! Dünyaca ünlü şarkıcı paylaşımıyla büyük ilgi gördü!
  • Dua Lipa 87.4 milyon takipçili hesabından paylaştı! Dünyaca ünlü şarkıcı paylaşımıyla büyük ilgi gördü!
  • Dua Lipa 87.4 milyon takipçili hesabından paylaştı! Dünyaca ünlü şarkıcı paylaşımıyla büyük ilgi gördü!
  • Dua Lipa 87.4 milyon takipçili hesabından paylaştı! Dünyaca ünlü şarkıcı paylaşımıyla büyük ilgi gördü!
  • Dua Lipa 87.4 milyon takipçili hesabından paylaştı! Dünyaca ünlü şarkıcı paylaşımıyla büyük ilgi gördü!
  • Dua Lipa 87.4 milyon takipçili hesabından paylaştı! Dünyaca ünlü şarkıcı paylaşımıyla büyük ilgi gördü!
  • Dua Lipa 87.4 milyon takipçili hesabından paylaştı! Dünyaca ünlü şarkıcı paylaşımıyla büyük ilgi gördü!
  • Dua Lipa 87.4 milyon takipçili hesabından paylaştı! Dünyaca ünlü şarkıcı paylaşımıyla büyük ilgi gördü!
  • Dua Lipa 87.4 milyon takipçili hesabından paylaştı! Dünyaca ünlü şarkıcı paylaşımıyla büyük ilgi gördü!
  • Dua Lipa 87.4 milyon takipçili hesabından paylaştı! Dünyaca ünlü şarkıcı paylaşımıyla büyük ilgi gördü!
  • Dua Lipa 87.4 milyon takipçili hesabından paylaştı! Dünyaca ünlü şarkıcı paylaşımıyla büyük ilgi gördü!
  • Dua Lipa 87.4 milyon takipçili hesabından paylaştı! Dünyaca ünlü şarkıcı paylaşımıyla büyük ilgi gördü!
  • Dua Lipa 87.4 milyon takipçili hesabından paylaştı! Dünyaca ünlü şarkıcı paylaşımıyla büyük ilgi gördü!
  • Dua Lipa 87.4 milyon takipçili hesabından paylaştı! Dünyaca ünlü şarkıcı paylaşımıyla büyük ilgi gördü!
  • Dua Lipa 87.4 milyon takipçili hesabından paylaştı! Dünyaca ünlü şarkıcı paylaşımıyla büyük ilgi gördü!
  • Dua Lipa 87.4 milyon takipçili hesabından paylaştı! Dünyaca ünlü şarkıcı paylaşımıyla büyük ilgi gördü!
  • Dua Lipa 87.4 milyon takipçili hesabından paylaştı! Dünyaca ünlü şarkıcı paylaşımıyla büyük ilgi gördü!
  • Dua Lipa 87.4 milyon takipçili hesabından paylaştı! Dünyaca ünlü şarkıcı paylaşımıyla büyük ilgi gördü!
  • Dua Lipa 87.4 milyon takipçili hesabından paylaştı! Dünyaca ünlü şarkıcı paylaşımıyla büyük ilgi gördü!
  • Dua Lipa 87.4 milyon takipçili hesabından paylaştı! Dünyaca ünlü şarkıcı paylaşımıyla büyük ilgi gördü!

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