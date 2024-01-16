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Dua Lipa - Callum Turne aşkı fotoğraflandı Ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın, İngiliz oyuncu Callum Turner ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Çift, önceki gün ilk kez yan yana görüntülendi Habertürk Giriş: 16.01.2024 - 09:54 Güncelleme: 16.01.2024 - 09:54 facebook

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Müzik dünyasının yükselen yıldızlarından Dua Lipa, 2024'ü yeni bir aşkla karşıladı. Bir süredir İngiliz oyuncu Callum Turne ile aşk yaşadığına dair haberlerle gündemde olan Arnavut asıllı ünlü şarkıcı, sonunda sevgilisiyle görüntülendi.

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Geçen hafta, Beverly Hills'te düzenlenen bir davette samimi bir şekilde eğlenen Lipa ve Turner mekândan farklı dakikalarda çıkmıştı. Bir süredir gazetecilere görüntü vermemek için çaba sarf eden âşıklar yakalayı ele verdi. Çift, dün gece Santa Monica'da yan yana objektiflere yansıdı.