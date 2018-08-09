DHA'nın haberine göre, dünya müzik listelerinde hızlı yükselişiyle dikkat çeken Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa (23), 14 Ağustos Salı günü konser verecek. Türkiye'deki ilk konseri öncesi Dua Lipa ve ekibinin istekleri şaşırttı.

50 EL HAVLUSU, 50 BANYO HAVLUSU

Lipa, ekibiyle birlikte kalacağı ve geceliği 15 bin dolar olan et döner ve ayrandan Manuka balına, el yapımı taze kurabiyeden deniz tuzlu bitter çikolataya çeşitli isteklerde bulundu. Ünlü yıldızın hijyen takıntısı da dikkat çekti. Kulisine 50 el havlusu ve 50 de banyo havlusu talep eden Dua Lipa'nın bir diğer isteğiyse odanın her yerine konulmasını istediği boy aynaları oldu.

BEYAZ IŞIĞA KARŞI ÇOK HASSAS

Kulisin aydınlatmasında kesinlikle beyaz ışık istemediğini belirten şarkıcı, kuliste ayrıca taze çiçekler olmasını da şart koştu. Lipa, gün içerisinde sık sık içtiği Hindistan cevizi suyundan da bol bol talep etti.

Konsere gelecek Dua Lipa hayranlarına, sanatçının fotoğrafının basılı olduğu 20 bin bardak hediye edilecek. Ayrıca sanatçıya, yapılan bez bebeği hediye edilecek.

'AFTER PARTİ'DE DJ MAHMUT ORHAN SAHNEYE ÇIKACAK

Dua Lipa konserinin hemen ardından düzenlenecek 'after parti'de ise son dönemin en başarılı DJ'leri arasında gösterilen Mahmut Orhan setin başına geçecek.

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