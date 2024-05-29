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        Haberler Dünyadan Dua Lipa: Lütfen Gazze için dayanışmanızı gösterin

        Dua Lipa: Lütfen Gazze için dayanışmanızı gösterin

        Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Dua Lipa, Gazze için kalıcı ateşkes çağrısında bulundu. Lipa: Lütfen Gazze için dayanışmanızı gösterin

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 12:46 Güncelleme: 29.05.2024 - 12:48
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        İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırı sonucu en az 200 Filistinli hayatını kaybetmesinden sonra Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Lipa, olaya sessiz kalmadı ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, takipçilerini, Gazze'deki halkla dayanışma içinde olmaya çağırdı.

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        28 yaşındaki İngiliz şarkıcı Dua Lipa, Gazze için kalıcı ateşkes çağrısında bulunarak, "Çocukların diri diri yakılmasına asla haklı bir sebep gösterilemez. Tüm dünya, İsrail soykırımını durdurmak için seferber oluyor. Lütfen Gazze için dayanışmanızı gösterin" ifadesini kullandı.

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        NE OLMUŞTU?

        Birleşmiş Milletlerin yargı organı Uluslararası Adalet Divanı (UAD), 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararlarında, İsrail'in, Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

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        İsrail, UAD'nin saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde zorla yerlerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına 26 Mayıs'ta saldırı düzenlemiş, saldırıda onlarca Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

        Tanıklar, İsrail savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırı düzenlediğini belirtmişti.

        Fotoğraflar: AA, Shutterstock, Avalon

        #Dua Lipa
        #Gazza
        #israil
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