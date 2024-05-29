Dua Lipa: Lütfen Gazze için dayanışmanızı gösterin

28 yaşındaki İngiliz şarkıcı Dua Lipa, Gazze için kalıcı ateşkes çağrısında bulunarak, "Çocukların diri diri yakılmasına asla haklı bir sebep gösterilemez. Tüm dünya, İsrail soykırımını durdurmak için seferber oluyor. Lütfen Gazze için dayanışmanızı gösterin" ifadesini kullandı.