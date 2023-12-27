Dua Lipa milyarder olma yolunda ilerliyor: Adele'i geçti

Arnavut kökenli İngiliz pop yıldız, Dua Lipa müzik kariyerindeki başarısının yanı sıra servetiyle de adından söz ettiriyor. Lipa, en çok kazanan kadın şarkıcı olmaya hazırlanıyor.

Daily Mail haberine göre Lipa'nın serveti, Grammy ödüllü şarkıcı Adele'in geçtiğimiz yılki kazancını aşarak 68 milyon sterline yükseldi.

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28 yaşındaki Lipa'nın serveti, 2022 yılında 29.9 milyon sterlindi. Dua Lipa'nın bu yılki kazancı onu zirveye çıkarsa da Adele, toplam servetiyle hala ilk sırada. 2023 Sunday Times Zenginler Listesi'ne göre, 35 yaşındaki Adele'in toplam kazancı 165 milyon sterlin civarında.