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        Haberler Magazin Dua Lipa milyarder olma yolunda ilerliyor: Adele'i geçti

        Dua Lipa milyarder olma yolunda ilerliyor: Adele'i geçti

        "Don't Start Now", "Physical" ve "Levitating" gibi şarkılarla tanınan İngiliz şarkıcı Dua Lipa, İngiltere'nin en çok kazanan kadın şarkıcısı olmaya hazırlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2023 - 15:55 Güncelleme: 27.12.2023 - 15:55
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        Arnavut kökenli İngiliz pop yıldız, Dua Lipa müzik kariyerindeki başarısının yanı sıra servetiyle de adından söz ettiriyor. Lipa, en çok kazanan kadın şarkıcı olmaya hazırlanıyor.

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        ADELE'İ GEÇTİ

        Daily Mail haberine göre Lipa'nın serveti, Grammy ödüllü şarkıcı Adele'in geçtiğimiz yılki kazancını aşarak 68 milyon sterline yükseldi.

        Lipa'nın "40 yaş altı milyarderler" arasına katılabileceği öngörülüyor.

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        28 yaşındaki Lipa'nın serveti, 2022 yılında 29.9 milyon sterlindi. Dua Lipa'nın bu yılki kazancı onu zirveye çıkarsa da Adele, toplam servetiyle hala ilk sırada. 2023 Sunday Times Zenginler Listesi'ne göre, 35 yaşındaki Adele'in toplam kazancı 165 milyon sterlin civarında.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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