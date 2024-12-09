Duayen gazeteciler ‘geleceğin gazetecileri’ ile buluştu
Gazeteciler Dayanışma Vakfı (GADAV) ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nin iş birliği ile mesleğinde adından söz ettiren duayen gazeteciler İletişim Fakültesi öğrencileri ile bir araya geldi.
Basın mensuplarının haklarını korumak için 1995’ten bu yana faaliyet gösteren GADAV, geleceğin gazetecilerini Başkentin nabzını tutan gazeteciler ile bir araya getirdi.
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır, Show TV Ankara Haber Müdürü Burcu Selçuk Esen, Habertürk Ankara Haber Müdürü Aykut Türel 9 Aralık saat 14.00'te Mavi Salon'da genç iletişimcilerle buluştu.
Etkinlikte mesleki tecrübeler geleceğin gazetecilerine aktarılırken, İletişim Fakültesi öğrencileri mesleklerine ilişkin merak ettiklerini alanında uzman isimlerle paylaştı.
Etkinliğe Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Nargis Özgen, Gazetecilik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Cem Yaşın ve çok sayıda öğrenci katılım gösterdi.
Söyleşi toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.