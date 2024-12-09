Duayen gazeteciler ‘geleceğin gazetecileri’ ile buluştu Gazeteciler Dayanışma Vakfı (GADAV) ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nin iş birliği ile mesleğinde adından söz ettiren duayen gazeteciler İletişim Fakültesi öğrencileri ile bir araya geldi.

Habertürk Giriş: 09.12.2024 - 21:41 Güncelleme: 09.12.2024 - 21:41 facebook

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