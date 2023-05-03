Dubai Islamic Bank, Türkiye'de satın alıma hazırlanıyor

Dubai Islamic Bank Yönetim Kurulu Türkiye'de yeni bir dijital bankacılık grubunun yüzde 25'inin satın alınmasını onayladı.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre banka, Türkiye ile ilgili açıklamasında söz konusu teklifte hangi bankanın satın alınacağına dair bildirimde bulunmazken, teklifin ilgili regülatör kuruluşlarının onayına tabi olduğunu da ekledi.

Bankanın toplam varlıkları 75 milyar doları bulurken, banka 500 şubesiyle 5 milyona müşteriye ulaşıyor. Bankanın toplam çalışan sayısı da 10 binin üzerinde.

1975 yılında kurulan banka katılım bankacılığı alanında faaliyet gösteriyor.