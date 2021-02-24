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"Aynada kendimi tanıyamadım, aşırı korktum, ağrılarım çoğaldı. Ağlama krizlerim başlamıştı. Bunun bu şekilde kalma ihtimali var. Çok rahatsız oluyorum bu görüntüden. Psikolojim bozuldu, insanlar içine çıkamıyorum"

Yukarıdaki sözlerin sahibi Buse Yılmaz, İzmir'deki bir güzellik merkezinde dudak dolgusu yaptırmıştı. Dudaklarındaki 'geçer' denilen şişlik bir türlü inmedi. Düzeltilmeye çalışılsa da düzelmedi. Talihsiz kadın kendisine operasyon yapan doktordan dudaklarının eritmesini istedi.

DUDAKLARININ ESKİ HALİNE KAVUŞACAĞI SÖYLENDİ ANCAK

Eritme işleminde aşırı acı çektiğini anlatan Buse Yılmaz, dudaklarının anında reaksiyon gösterdiğini söyledi. Estetik uzmanı Yılmaz'a ertesi sabah dudaklarının eski haline kavuşacağını söyledi.

Buse Yılmaz, sabah uyandığında ilk işi aynaya bakmak oldu. Çok korkunç bir manzara ile karşılaştığını söyleyen Yılmaz telefona sarılıp, güzellik merkezini arayarak "Ne düşünüyorsunuz, bana bir yol gösterin" dendiğinde kendisine bir alerji ilacı önerildiğini belirtti.

KENDİSİNİ BU HALE GETİREN DOKTORDAN ŞİKAYETÇİ OLACAK

Talihsiz kadın son çare olarak başka bir hastanede tedaviye başladı. "Şu anda ciddi bir ilaç tedavisi görüyorum. Ağrılarım dindi. Yemek yemeye başladım" diye konuştu. Ağrıları azalan Buse Yılmaz, şimdi kendisini bu hale getiren doktordan şikâyetçi olmaya hazırlanıyor.