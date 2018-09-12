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ELMAS

Eğer alt ve üst dudaklarınızda ve ağız kenarlarınızda birer nokta oluştuysa cıvıl cıvıl olan kişiliğiniz sizi diğer insanlar için çekici kılıyor. Büyük olasılıkla kalabalık arkadaş gruplarıyla takılmayı seviyorsunuz ve herkesle çok yakın arkadaşsınız. Parıltınızı başkalarıyla paylaşmak sizin için öncelik.