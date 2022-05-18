Joan Laporta, Mbappe'nin yıllık ücretini açıkladı!

Laporta, Katalonya radyosuna verdiği demeçte, "Mbappe net 50 milyon Euro istiyor. Mbappe, süper üst bir düzeyde ama Şampiyonlar Ligi'ni de kazanamadı. Bunu da hesaba katmak gerek." dedi.

Barcelona olarak 25, 30 veya 40 milyon Euro net yıllık maaşlar veremeyeceklerini kaydeden Laporta, "Böyle bir para ödemek, Barcelona'da forma giyen ve futbol dünyasında referans olan futbolculara karşı hakaret olur. Bir daha asla bu tip bir çılgınlık olmayacak. Böyle bir ödeme yapmayı istemiyoruz ve yapmayacağız." şeklinde konuştu.

Katalan kulübünün başkanı, geleceği belirsiz olan takımdaki Ousmane Dembele için ise "Barcelona'da kalmak istese de bizimkinden daha iyi olan ve onu daha fazla cezbedecek seçenekler sunulduğunu düşünüyor." açıklamasında bulundu.

YENİ TAKIMI 28 MAYIS'TAN ÖNCE BELLİ OLACAK

PSG ile sezon sonunda bitecek olan kontratını henüz yenilemeyen Kylian Mbappe, takımının şampiyonlukla noktaladığı sezonda Ligue 1'in En İyi Oyuncusu Ödülü'nün sahibi oldu ve ödül töreninde de yeni takımını büyük oranda netleştirdiğini, 28 Mayıs'tan önce bunu duyuracağını açıkladı.