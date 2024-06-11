Düdüklü tencere bomba gibi patladı: 1 yaralı
Çorum'un Bayat ilçesinde düdüklü tencere patladı. Patlama sonucu vücudunda birinci ve ikinci derece yanıklar oluşan 65 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı.
Giriş: 11.06.2024 - 09:27 Güncelleme: 11.06.2024 - 09:37
Bayat'ın Yoncalı köyünde yaşayan 65 yaşındaki Kezban K., yemek pişirirken düdüklü tencerenin patlaması sonucu yaralandı.
Vücudunda birinci ve ikinci derece yanıklar oluşan Kezban K, 112 Acil Sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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