İHA

Edinilen bilgiye göre, salgın önlemleri nedeniyle kapalı olan bir tekstil mağazasında işyeri sahibi anne Aysel Altunbacak ile engelli oğlu 41 yaşındaki Mesut Altunbacak birlikte yemek yaparken, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı düdüklü tencere patladı.

İHA'nın haberine göre, düdüklü tencerenin patlamasıyla çıkan yangın sonucu alevler tüm mağazayı kaplarken, anne Aysel Altunbacak ağır yaralandı. Oğlu Mesut Altunbacak ise engelli olduğu için kaçamadı ve yanarak can verdi.

Yangının çıkmasıyla birlikte olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı anne Aysel Altunbacak sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ve itfaiye ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.