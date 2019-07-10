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Bursa'da bir damat, düğünlerinden bir gün önce gelinlik teslim almak için buluştuğu nişanlısını takı meselesi yüzünden darbederek ağır yaraladı.

AA'nın haberine göre, S.Y. (25) isimli genç kız, daha önce hazırlattıkları gelinliği teslim almak için düğünlerinden bir gün önce 3 yıllık nişanlısı olan Y.E.A'nın (32) merkez Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi'ndeki evine gitti. İkili arasında takı meselesi ve düğünden sonra yaşayacakları şehirle ilgili tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.E.A., gelin S.Y.'yi evin banyosunda uzun süre darbetti. Y.E.A., genç kızın baygınlık geçirmesi üzerine evden ayrıldı. Fatura borçlarını ödeyen damat adayı, yaklaşık 20 dakika sonra eve döndü.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Nişanlısının hala aynı yerde baygın yattığını gören şüpheli, 112 Acil Servis ekiplerini arayıp S.Y.'nin banyoda kayarak düşüp yaralandığını söyledi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, birçoğu başında olmak üzere vücudunun birçok yerinde darp izleri bulunan kadını, Çekirge Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yoğun bakımda tedavisi süren genç kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

BOYNUNDAKİ TIRNAK İZLERİ ELE VERDİ

Konuyla ilgili Y.E.A.'nın ifadesine başvuran İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, damadın boynundaki tırnak izlerden şüphelendi. Devam eden sorgu neticesinde Y.E.A., olayı kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf etti. Şüphelinin ifadesinde, nişanlısıyla kendisine ait evde gelinlik almak için buluştuklarını, bu sırada aralarında önceden beri devam eden takı meselesi ile düğünden sonra başka şehirde yaşama konularında tartışma çıktığını söylediği belirtildi.

NÖBETÇİ MAHKEMECE TUTUKLANDI

Y.E.A.'nın, tartışma sırasında nişanlısını banyoda darbettiğini, baygınlık geçirmesi üzerine hem kendisinin sakinleşmesi hem de S.Y.'nin kendine gelmesi için genç kızı bırakarak evden ayrıldığını anlattığı ifade edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.