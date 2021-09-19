Düğün çıkışı birbirlerine girdiler: 6 yaralı 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'un Pendik ilçesinde, bir düğün salonu önünde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada biri ağır 6 kişi yaralandı.

Olay, dün gece saat 22.00 sıralarında Pendik Esenyalı Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, caddede bulunan düğün salonunun önünde, çay ocağı olan bir esnaf ile düğün sahipleri arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

İki taraf arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bıçakların çekildiği kavgada, sandalyeler havada uçuştu. Mahalle sakinlerinin ihbarı ile olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin ayırdığı taraflardan biri ağır 6 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan kişinin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Yaralıların yakınları fenalık geçirirken, iki grup arasında yaşanan ve çevredeki iş yerlerinin de zarar gördüğü arbede güvenlik kamerasına yansıdı.