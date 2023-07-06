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        Kastamonu'da düğün çıkışı iki grubun kavgası cinayetle sonlandı

        Kastamonu'da, düğün çıkışında iki grup arasında çıkan tartışma bıçakla kavgaya dönüştü. Kavgada bıçakla ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti

        İHA
        Giriş: 06.07.2023 - 11:31
        Kastamonu'da düğün çıkışı kavga: 1 ölü
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        Kastamonu'da, düğün çıkışında iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

        Olay, dün gece saatlerinde Seydiler ilçe merkezinde meydana geldi. Düğün merasimine katılan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, Ersoy Demirci bıçaklanarak ağır yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ersoy Demirci, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, Y.A., A.A., B.Y. ve H.A.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

        #kastamonu haberleri
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